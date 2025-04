BMS – Météo Algérie : fortes pluies, vents violents et chutes de neige attendus ce lundi 21 avril

Des conditions météorologiques hivernales se prolongent sur une grande partie du territoire national. Ce lundi 21 avril, l’Office National de la Météorologie (ONM) maintient plusieurs bulletins météo spéciaux (BMS), plaçant de nombreuses wilayas en alerte orange en raison de pluies abondantes, de vents puissants et de chutes de neige attendues en altitude.

Dès les premières heures de la matinée, un temps instable et froid s’installera sur les régions nord du pays. Les prévisions météo annoncent un ciel chargé de nuages accompagné d’averses sur les wilayas du centre et de l’est, tandis que l’ouest connaîtra un ciel voilé à couvert tout au long de la journée.

🟢 À LIRE AUSSI : Réapparition surprise dans le Sahara : le guépard « Amayas » refait surface !

Les services de Météo Algérie mettent en garde contre des pluies soutenues, parfois accompagnées d’orages, qui affecteront plusieurs wilayas de l’est. Cette alerte météo concerne principalement les wilayas d’El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Souk Ahras, Tébessa, Guelma, Constantine, Mila, Oum El Bouaghi, Khenchela, Batna, Biskra et Sétif.

D’après cette alerte, les quantités de précipitations attendues varient entre 20 et 40 mm, avec des pointes pouvant dépasser les 50 mm localement. Cet épisode pluvieux a débuté dimanche à partir de 15h et se poursuivra ce lundi durant la matinée.

Alerte vents violents dans le sud : jusqu’à 90 km/h par endroits !

Le sud du pays se prépare à affronter un nouvel épisode venteux. De violentes rafales de vent du nord, soufflant entre 60 et 70 km/h, pourraient localement dépasser les 80 voire 90 km/h dans plusieurs wilayas. Cette alerte concerne les wilayas d’Adrar, In Salah, Timimoun, El Meniaa, Ghardaïa, Biskra, Ouargla, El M’Ghair, Ouled Djellal, Touggourt, El Oued et le nord d’Illizi.

Selon le bulletin spécial de Météo Algérie, cette alerte est en vigueur à partir de ce dimanche 20 avril à 18h, et se prolongera jusqu’à 9h ce lundi. Ces vents violents risquent de soulever des tempêtes de sable par endroits, réduisant la visibilité sur les axes routiers et compliquant les déplacements dans ces régions.

Temps hivernal en Algérie : retour de la neige dans ces régions !

Par ailleurs, les hauteurs de l’est du pays s’apprêtent à vivre un retour marqué de la neige. D’après un bulletin spécial des services de l’ONM, des chutes de neige sont à prévoir dès les premières heures ce lundi 21 avril, à partir de 1h du matin, sur les reliefs culminant au-delà de 1300 mètres. Les wilayas concernées sont Batna, Khenchela, Oum El Bouaghi et Tébessa.

🟢 À LIRE AUSSI : Aïd el-Adha 2025 : le gouvernement fixe le prix des moutons importés à 40 000 DA

L’épisode neigeux devrait se poursuivre jusqu’à 10h, avec une accumulation au sol estimée entre 5 et 10 centimètres. Ce phénomène hivernal risque d’impacter la circulation sur les axes montagneux, notamment dans les zones les plus exposées. Il est donc important de suivre les mises à jour de Météo Algérie ainsi que les mises en garde de sécurité routière de la Gendarmerie nationale.

Outre les zones déjà placées en alerte, d’autres wilayas continueront de faire face aux précipitations durant la journée. Il s’agit particulièrement de Biskra, Alger, Tipaza, Blida, Médéa, Aïn Defla, Tissemsilt, Tiaret, Laghouat, Mascara, Saïda, Sidi Bel Abbès, Naâma et El Bayadh.