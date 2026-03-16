BMS Météo Algérie : fortes pluies orageuses et risque de grêle dans plusieurs wilayas ce lundi 16 mars 

Les conditions météorologiques restent instables en Algérie en ce début de semaine. Après un week-end marqué par une importante perturbation atmosphérique, les services de l’Office national de la météorologie (ONM) annoncent la poursuite des pluies orageuses dans plusieurs régions du pays ce lundi 16 mars.

Ces précipitations, parfois soutenues, pourraient également s’accompagner d’épisodes de grêle dans certaines wilayas, selon plusieurs avis de vigilance publiés par les services météorologiques. Plusieurs régions du centre et de l’est du pays figurent ainsi parmi les zones les plus exposées à cette dégradation du temps.

Face à cette situation, l’ONM appelle les citoyens à la prudence et invite les automobilistes à redoubler de vigilance, notamment dans les zones où les précipitations pourraient s’avérer particulièrement abondantes.

BMS en Algérie : pluies orageuses persistantes dans ces wilayas !

Selon un premier avis météorologique, les pluies orageuses devraient se maintenir tout au long de la journée de ce lundi dans plusieurs wilayas du nord du pays.

Le BMS de l’ONM concerne les wilayas de Tizi Ouzou, Bouira, Béjaïa, Jijel, Skikda, Bordj Bou Arreridj, Sétif et Mila qui continueront d’enregistrer des précipitations parfois soutenues jusqu’à 18h00. Dans ces zones, les averses pourraient se renforcer par moments et s’accompagner localement de chutes de grêle.

Cette situation résulte de la persistance d’une perturbation atmosphérique active qui circule toujours sur le nord du pays. Les reliefs et les régions côtières restent particulièrement exposés à ces épisodes pluvio-orageux.

Les wilayas du centre ne seront pas épargnées par cette dégradation du temps. Un second BMS annonce la poursuite de pluies orageuses localement importantes dans la région centre.

Les wilayas d’Alger, Blida, Médéa et Boumerdès devraient ainsi connaître des précipitations parfois soutenues jusqu’à 15h00 dans l’après-midi de ce lundi.

Alerte météo en Algérie : cumuls importants attendus dans ces régions

La situation météorologique s’annonce encore plus marquée dans plusieurs wilayas de l’est du pays. Un bulletin météo spécial publié par les services de l’ONM met en garde contre la persistance de fortes pluies orageuses pouvant atteindre des cumuls importants.

Les wilayas d’Annaba, El Tarf, Constantine, Guelma, Batna, Khenchela, Oum El Bouaghi, Souk Ahras et Tébessa figurent parmi les régions les plus concernées par cet épisode pluvieux.

Dans ces zones, les précipitations pourraient dépasser localement les 60 millimètres, avec des averses parfois accompagnées de chutes de grêle. Cette alerte météorologique restera en vigueur jusqu’à 06h00 du matin ce mardi, ce qui laisse présager une nuit encore marquée par des conditions météorologiques instables.

Intempéries en Algérie : la vigilance est de mise !

Avec la persistance de cette perturbation atmosphérique, plusieurs régions du pays continueront de connaître des conditions météo agitées dans les prochaines heures. Les fortes pluies pourraient provoquer localement des accumulations d’eau sur les routes ou dans certaines zones urbaines.

Les services météorologiques recommandent ainsi de rester attentif aux bulletins météo et aux mises à jour des alertes. Les automobilistes doivent également adapter leur conduite aux conditions météorologiques, en particulier dans les zones où les orages pourraient s’intensifier.