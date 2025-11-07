BMS – Météo Algérie : fortes pluies et vigilance « orange » dans plusieurs régions ce 8 novembre

Un temps pluvieux s’installe sur plusieurs régions du pays ce samedi 8 novembre 2025, marquant la poursuite d’un épisode météorologique particulièrement actif. Selon les services de l’Office national de la météorologie (ONM), de fortes pluies orageuses continueront d’affecter le nord du pays au cours du week-end. Météo Algérie a émis deux bulletins météo spéciaux (BMS), plaçant plusieurs wilayas en vigilance orange, avec des cumuls de précipitations importants et un risque accru d’orages localement violents.

D’après le premier bulletin, des averses soutenues toucheront les wilayas de Tipaza, Alger, Blida, Boumerdès et Bouira, avec des quantités de pluie pouvant atteindre jusqu’à 40 mm localement. Les précipitations débuteront samedi à 18h et se poursuivront jusqu’à dimanche à midi, période durant laquelle les habitants de ces régions devront redoubler de prudence, notamment sur les axes routiers et les zones urbaines sujettes aux inondations.

Un deuxième bulletin signale une perturbation plus marquée sur les wilayas de Tizi Ouzou, Béjaïa, Sétif, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf, où les cumuls pourraient atteindre 30 à 50 mm, voire plus de 70 mm localement. Les intempéries commenceront samedi à 21h et s’étendront jusqu’à dimanche à 21h, accompagnées parfois d’orages et de rafales de vent. Ces conditions risquent d’entraîner une baisse de la visibilité et des perturbations sur le réseau routier et ferroviaire.

Sécurité routière en Algérie : un lourd bilan humain en l’espace de 24 heures

Le retour de ces pluies automnales, bien que bénéfique pour les nappes phréatiques, soulève de nouvelles inquiétudes en matière de sécurité routière. La Protection civile appelle à la prudence, après avoir enregistré un bilan dramatique au cours des dernières 24 heures.

En effet, dix (10) personnes ont perdu la vie et 259 autres ont été blessées dans 206 accidents de la route survenus à travers le pays. Les conditions météorologiques défavorables pourraient accentuer ce triste constat si les usagers de la route ne redoublent pas de vigilance.

La Direction générale de la Protection civile indique que ses unités ont effectué 3 186 interventions durant la même période, soit une intervention toutes les 27 secondes. Ce chiffre témoigne de l’intensité de l’activité opérationnelle face aux multiples incidents signalés à travers le territoire.

Alors que le pays fait face à cette vague pluvieuse, les autorités recommandent aux citoyens d’éviter les déplacements non essentiels, de se tenir informés des bulletins météo actualisés et d’adopter une conduite prudente. Ce week-end s’annonce humide et potentiellement dangereux, surtout sur les axes du littoral et les routes de montagne.