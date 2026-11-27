Après une période marquée par une accalmie dans plusieurs régions, les pluies signent leur retour en Algérie. Ce vendredi 27 novembre 2026, une nouvelle dégradation des conditions météorologiques touche une large partie du territoire national, avec des précipitations parfois importantes et des épisodes orageux. Face à cette situation, les services de l’Office national de la météorologie (ONM) ont émis plusieurs bulletins météorologiques spéciaux (BMS), plaçant de nombreuses wilayas en vigilance.

Les alertes de niveau 2 concernent notamment l’Ouest, le Centre, l’Est et une partie du Sud-Est du pays. Les quantités de pluie annoncées varient entre 20 et 40 mm selon les régions, tandis que les prévisions font état d’une instabilité qui devrait se maintenir jusqu’à samedi dans certaines wilayas.

BMS de niveau 2 : jusqu’à 40 mm de pluie attendus dans plusieurs wilayas

Les premières précipitations concernent les régions de l’Ouest et du Centre du pays. Selon le premier BMS de niveau 2, des quantités de pluie comprises entre 20 et 30 mm sont attendues ce vendredi, de 3h à 15h, dans les wilayas de Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran et Sidi Bel Abbès. L’alerte concerne également Blida, Médéa, Tipaza, Aïn Defla, Alger, Boumerdès et Bouira.

La situation s’annonce particulièrement pluvieuse dans certaines régions de l’Est et du Nord-Est. Un deuxième bulletin météorologique spécial prévoit des précipitations plus importantes, avec des cumuls estimés entre 20 et 40 mm. Cette alerte, valable de 6h à 23h ce vendredi, concerne Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf.

Un troisième BMS de niveau 2 annonce également des pluies dans plusieurs wilayas de l’Est et du Sud-Est. Les précipitations, dont les quantités sont estimées entre 20 et 30 mm, sont attendues de 13h à 22h à Biskra, Batna, Khenchela, Tébessa et El Oued.

Ces différents bulletins témoignent d’une dégradation étendue des conditions météorologiques, avec des épisodes pluvieux qui touchent plusieurs régions à des horaires différents au cours de la journée.

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Orages et averses : une vigilance étendue à de nombreuses régions

En parallèle des BMS, l’ONM a actualisé ses prévisions de vigilance jaune, dans son bulletin diffusé à 8h01 ce vendredi. Celui-ci annonce des pluies dans plusieurs wilayas, mais également des orages susceptibles d’accompagner les précipitations.

Pour les pluies, les régions concernées comprennent notamment Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou Arréridj et Oum El Bouaghi. À l’Ouest, Chlef, Mostaganem, Relizane et Mascara figurent également dans la liste. Les précipitations sont aussi annoncées dans plusieurs wilayas du Sud, notamment Touggourt, Ouargla, Ghardaïa et El Meniaa.

Le risque orageux concerne un territoire encore plus vaste. Outre les wilayas déjà citées, les orages sont annoncés à Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran et Sidi Bel Abbès, ainsi que dans les régions du Centre, notamment Blida, Médéa, Tipaza, Aïn Defla, Alger, Boumerdès et Bouira.

À l’Est, l’alerte concerne aussi les wilayas de Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf. La vigilance s’étend enfin à Biskra, Batna, Khenchela, Tébessa et El Oued.

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Météo du samedi 28 novembre : les pluies se poursuivent dans l’Est

La dégradation météorologique ne prendra pas fin avec la journée de vendredi. Dans ses prévisions pour demain, samedi 28 novembre, l’ONM annonce la poursuite des pluies accompagnées d’orages dans plusieurs wilayas de l’extrême Est et du Nord-Est du pays.

Les régions d’El Tarf, Annaba, Skikda et Jijel resteront ainsi concernées par cette instabilité. Cette évolution laisse présager une persistance des conditions pluvieuses sur une partie du littoral est, alors que les autres régions devront suivre l’évolution des prochains bulletins météorologiques.

Intempéries en Algérie : les consignes de prudence à respecter

Avec des cumuls pouvant atteindre 40 mm dans certaines wilayas, les précipitations nécessitent une vigilance particulière, notamment sur les routes et dans les zones exposées aux ruissellements.

Les automobilistes doivent adapter leur vitesse aux conditions de circulation, maintenir leurs distances de sécurité et éviter les déplacements dans les zones à risque. Il est également important de ne pas s’approcher des oueds et des cours d’eau en cas de montée des eaux.

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