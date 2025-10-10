BMS – Météo Algérie : fortes pluies et orages annoncés dans plusieurs wilayas ce 11 octobre

Un air d’automne s’installe progressivement en Algérie. Après plusieurs jours de temps stable, la pluie fait son grand retour ce week-end, accompagnée d’une sensible baisse des températures. Pour ce samedi 11 octobre, Météo Algérie annonce la poursuite des averses orageuses sur de nombreuses régions du pays, en particulier dans le nord.

Selon le bulletin météo spécial (BMS) émis par les services de la météorologie nationale, un niveau d’alerte orange (niveau 2) a été activé en raison de fortes précipitations prévues sur plusieurs wilayas du pays. Les régions concernées sont Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda, Mascara, Tiaret, Djelfa, l’ouest de M’Sila, Laghouat, El Bayadh et Naâma.

Les quantités de pluie attendues varieront entre 30 et 40 mm, avec des cumuls pouvant atteindre ou dépasser localement les 50 mm. Cette alerte restera en vigueur jusqu’à 6 heures du matin ce samedi, selon la même source.

En parallèle, l’Office National de la Météorologie (ONM) a également maintenu plusieurs wilayas du nord et du Centre en vigilance jaune pour risques de pluies et d’orages.

Cette alerte de niveau 1 concerne les wilayas suivantes : Alger, Souk Ahras, Tipaza, Tissemsilt, In Guezzam, Bordj Bou Arreridj, Relizane, Béjaïa, Bordj Badji Mokhtar, Mila, Tamanrasset, Oum El Bouaghi, Tébessa, Guelma, Tizi Ouzou, Chlef, Mostaganem, Sétif, Aïn Témouchent, Illizi, Constantine, Skikda, Jijel, Aïn Defla, Médéa, Boumerdès, Bouira, Oran et Blida.

Météo Algérie : qu’en est-il des températures du jour ?

Côté températures, le mercure affichera entre 24 et 29 °C sur les régions côtières, tandis qu’à l’intérieur du pays, les valeurs oscilleront entre 18 et 28 °C. Les vents souffleront parfois avec des rafales atteignant jusqu’à 40 km/h.

Dans le sud algérien, la journée s’annonce contrastée, entre éclaircies et épisodes pluvieux, selon les zones. Les températures y resteront élevées, comprises entre 27 et 41 °C, avec un vent pouvant atteindre 40 km/h.

Ce nouvel épisode pluvieux s’inscrit dans la continuité d’un automne marqué par une alternance de fraîcheur, d’averses et de passages orageux sur l’ensemble du territoire. Les automobilistes et les habitants des régions en alerte doivent redoubler de prudence lors de leurs déplacements.