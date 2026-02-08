BMS – Météo Algérie : fortes pluies et chutes de neige prévues ce lundi 9 février dans ces wilayas

Alors que le week-end laissait entrevoir un temps clément sur plusieurs régions du pays, la météo connaît un changement significatif ce lundi 9 février. Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) annoncent des précipitations étendues et des chutes de neige touchant un large éventail de wilayas. L’alerte est maintenue, et plusieurs wilayas sont placées en vigilance orange.

Les régions nord connaîtront ce lundi des pluies orageuses parfois soutenues, avec des cumuls variant entre 20 et 30 mm, pouvant atteindre 40 mm localement. Les wilayas les plus concernées sont Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran, Sidi Bel Abbès, Saïda, Mascara, Mostaganem, Chlef, Aïn Defla, Relizane, Tissemsilt et Tiaret. D’autres régions comme Tipaza, Alger, Blida, Médéa, Bouira, Tizi Ouzou, Djelfa, Khenchela, M’sila et Constantine devront également composer avec des pluies modérées.

Outre les pluies, la neige fera son retour sur les reliefs du pays, notamment sur les wilayas de Tizi Ouzou, Bouira, Béjaïa, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Batna et Khenchela. L’épaisseur de neige attendue variera entre 5 et 10 cm, particulièrement en matinée, ce qui pourrait compliquer la circulation sur les routes de montagne et les zones rurales.

Météo Algérie : quel temps fera-t-il au sud du pays ?

Dans les régions sud du pays, le temps restera plus clément et généralement ensoleillé. Les températures varieront entre 15 et 35 degrés, tandis que les vents pourront atteindre 40 km/h. Sur les zones côtières, les températures maximales se situeront entre 16 et 18 degrés, et entre 9 et 16 degrés dans les régions intérieures.

L’ONM rappelle que malgré un climat plus doux dans le sud, le nord du pays connaîtra un temps hivernal et instable, avec des précipitations significatives et des conditions parfois difficiles pour la circulation.

Face à ces conditions météorologiques, l’ONM recommande aux citoyens de rester vigilants, de limiter les déplacements non indispensables et de respecter les consignes de sécurité, notamment dans les zones exposées aux inondations, aux chutes de neige et aux vents violents. Les automobilistes sont appelés à adapter leur vitesse et leur conduite, surtout sur les routes de montagne et dans les zones à risque.