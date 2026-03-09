BMS – Météo Algérie : fortes pluies et chutes de neige ce mardi 10 mars, voici les wilayas concernées

Alors que le printemps météorologique a officiellement débuté le 1er mars, les conditions hivernales continuent de s’imposer dans plusieurs régions du pays. L’hiver semble en effet refuser de tirer sa révérence. Pour la journée de ce mardi 10 mars, les services de l’Office national de la météorologie (ONM) annoncent une situation météorologique agitée, marquée par de fortes pluies orageuses, des chutes de neige sur les reliefs et des vents parfois violents dans plusieurs wilayas.

Face à cette dégradation attendue des conditions météorologiques, l’ONM a publié plusieurs bulletins de vigilance (BMS) de niveau 2, placé en vigilance orange, afin d’alerter les habitants des régions concernées. Les prévisions indiquent des précipitations parfois importantes, accompagnées localement d’orages, de neige en altitude et même de tempêtes de sable dans certaines régions sahariennes.

Vigilance météo « orange » en Algérie : fortes pluies orageuses dans plusieurs wilayas ce 10 mars

La perturbation qui traversera le pays ce mardi devrait d’abord toucher plusieurs wilayas de l’ouest. Les services de Météo Algérie annoncent des pluies parfois soutenues, avec des cumuls estimés entre 20 et 40 millimètres.

Les wilayas de Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Sidi Bel Abbès, Saïda, Mascara et Relizane figurent parmi les premières zones concernées par cet épisode pluvieux. Selon les prévisions, les précipitations devraient débuter dès 06h00 mardi matin et se poursuivre jusqu’à 21h00.

Dans d’autres régions de l’ouest du pays, les précipitations pourraient se montrer encore plus marquées. Les wilayas de Naâma et le nord d’El Bayadh devraient enregistrer des cumuls compris entre 20 et 40 millimètres, avec des quantités pouvant atteindre ou dépasser localement les 50 millimètres.

Dans ces régions, les pluies devraient commencer mardi à partir de 09h00 et se poursuivre jusqu’à mercredi à 15h00, ce qui prolongera l’épisode perturbé sur près de vingt-quatre heures.

Par ailleurs, d’autres wilayas du centre connaîtront également des pluies soutenues. Les services météorologiques annoncent des précipitations comprises entre 20 et 40 millimètres dans les wilayas de Chlef, Tipaza, Alger, Boumerdès, Tiaret, Tissemsilt, Aïn Defla, Médéa et Blida.

Dans ces régions, les pluies devraient débuter mardi à 15h00 et se maintenir jusqu’à mercredi à 03h00. La wilaya de Béchar connaîtra également un épisode pluvieux notable. Les cumuls pourraient atteindre entre 20 et 40 millimètres, avec des pointes dépassant localement les 50 millimètres. Les précipitations y débuteront mardi à 21h00 et se poursuivront jusqu’à mercredi à 23h00.

BMS en Algérie : importantes chutes de neige sur les reliefs de plus de 1000 m

Outre les pluies, les reliefs du nord-ouest devraient connaître un épisode neigeux notable. Les services de l’ONM annoncent des chutes de neige importantes sur les hauteurs dépassant les 1000 à 1100 mètres d’altitude.

Les wilayas de Tlemcen, Naâma et Sidi Bel Abbès figurent parmi les régions les plus exposées à ces précipitations neigeuses. L’épaisseur du manteau neigeux pourrait atteindre entre 10 et 20 centimètres. Les premières chutes de neige devraient apparaître mardi à partir de 12h00 et se poursuivre jusqu’à mercredi à la mi-journée.

Dans d’autres zones montagneuses, notamment dans le nord de Béchar, à Saïda, El Bayadh, Tiaret, Tissemsilt et dans le nord de Laghouat, les chutes de neige devraient également se produire mais avec une intensité plus modérée. L’épaisseur attendue devrait varier entre 5 et 15 centimètres. Ces chutes devraient débuter mardi en début de soirée, vers 18h00, et se prolonger jusqu’à mercredi à 15h00.

Alerte vents violents et vents de sable : voici les wilayas concernées !

La perturbation annoncée ne concernera pas uniquement les pluies orageuses et les chutes de neige. Dans le sud du pays, les conditions météorologiques devraient faire face à un autre phénomènes météorologique, les vents violents.

En effet, les services de Météo Algérie signalent des vents forts dans les wilayas d’El Bayadh, Naâma, Béchar, Béni Abbès et Tindouf. Ces rafales pourraient soulever d’importantes quantités de sable, réduisant parfois la visibilité. Des tempêtes de sable pourraient toucher les wilayas de Béchar, Béni Abbès et Tindouf, rendant les conditions de circulation plus difficiles.

Ainsi, la journée de mardi s’annonce particulièrement agitée sur une grande partie du territoire national. Entre fortes pluies, neige sur les reliefs et vents violents dans le sud, plusieurs régions devront composer avec des conditions météorologiques parfois difficiles.