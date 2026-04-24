BMS – Météo Algérie : fortes pluies ce vendredi 24 avril, plusieurs wilayas en vigilance orange

Le changement s’installe nettement dans le ciel algérien. Après plusieurs jours marqués par une douceur printanière et un temps stable, la météo opère un virage plus agité ce week-end. Les prévisions annoncent le retour des pluies sur de nombreuses régions, avec une ambiance presque hivernale par moments.

Face à cette évolution, les services de l’Office national de la météorologie ont émis plusieurs bulletins météo spéciaux (BMS) afin d’alerter sur des précipitations parfois soutenues attendues entre vendredi et samedi.

Quelles sont les prévisions météo pour le Week-end ?

Un premier épisode pluvieux concerne un axe s’étendant des Hauts Plateaux vers l’est du pays. Les wilayas de Djelfa, M’sila, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Batna, Oum El Bouaghi, Khenchela et Tébessa se préparent à un épisode pluvieux notable.

Dans ces régions, les cumuls devraient osciller entre 20 et 30 mm, avec des pointes pouvant atteindre localement les 40 mm. Les précipitations débuteront vendredi à partir de 14h00 et se poursuivront jusqu’à 03h00 dans la nuit de vendredi à samedi.

Cette configuration pourrait générer des averses parfois soutenues, notamment en soirée, période durant laquelle l’activité pluvieuse atteint souvent son pic.

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BMS en Algérie : vigilance orange sur l’Ouest et le Centre du pays

Un second bulletin élargit considérablement le périmètre concerné. Cette fois, la perturbation vise les régions de l’ouest et du centre, avec un impact attendu sur un large ensemble de wilayas.

Les wilayas comme Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem et Chlef figurent parmi les premières zones concernées sur le littoral ouest. À cela s’ajoutent Tipaza, Aïn Defla, Médéa, Blida et Bouira pour le centre, ainsi que Naâma, Saïda, Sidi Bel Abbès, Mascara, Relizane, Tissemsilt, Tiaret et le nord d’El Bayadh à l’intérieur du pays.

Les quantités de pluie attendues dans ces régions varient entre 20 et 40 mm. Cet épisode débutera vendredi à 15h00 et se maintiendra au moins jusqu’à samedi à 15h00, installant un temps durablement perturbé sur près de 24 heures.

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Une Vigilance de saison

Ce retour des pluies confirme une dynamique typique de la saison printanière, où les périodes de douceur alternent rapidement avec des épisodes plus instables. Si ces précipitations restent globalement bénéfiques, elles peuvent localement perturber les déplacements et compliquer la circulation, notamment sur les axes des Hauts Plateaux et de l’intérieur.

Les usagers de la route devront composer avec des chaussées humides et une visibilité parfois réduite, en particulier durant les phases les plus actives des précipitations.

Ce week-end s’annonce donc contrasté, entre retour de la pluie et baisse relative des températures. Une évolution à surveiller de près, alors que la météo continue d’équilibrer entre printemps et derniers soubresauts hivernaux.

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