BMS – Météo Algérie : fortes pluies attendues dès 12h ce mardi 30 décembre dans plusieurs wilayas !

Alors que le mois de décembre touche à sa fin, l’hiver s’impose durablement sur le territoire national. Les conditions météorologiques confirment cette tendance avec un temps froid, instable et largement arrosé attendu sur plusieurs régions du pays. Météo Algérie a d’ailleurs émis, ce mardi, un bulletin météorologique spécial (BMS) mettant en garde contre de fortes pluies orageuses et une vague de froid marquée, susceptibles de perturber le quotidien dans de nombreuses wilayas.

Selon les services de la météorologie, des précipitations parfois intenses toucheront plusieurs régions du Nord-Est du pays à partir de ce mardi à 12h00, et ce jusqu’à mercredi à 06h00. Les cumuls de pluie annoncés oscillent entre 20 et 40 millimètres, avec des pics localement plus importants sous les cellules orageuses les plus actives.

Ce BMS concerne les wilayas suivantes : Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf. Dans ces régions, les autorités appellent à la vigilance, notamment en raison des risques de ruissellement, de routes glissantes et de perturbations du trafic.

Prévisions météo en Algérie : temps hivernal prevu ce mardi 30 décembre

Au-delà des pluies soutenues, l’ambiance s’annonce particulièrement glaciale sur une large partie du territoire. Les services de Météo Algérie ont confirmé l’installation d’une vague de froid, accompagnée de températures nettement inférieures aux normales de saison. Cette situation concerne principalement les hauts plateaux et l’Est du pays, où le mercure affichera des valeurs très basses, notamment durant la nuit et au petit matin.

Dans une alerte complémentaire, les mêmes services ont également signalé la poursuite de pluies orageuses dans plusieurs wilayas du Centre et de l’Est. Sont notamment concernées El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger et Tipaza. Ces épisodes pluvieux pourraient s’accompagner localement de rafales de vent et d’une baisse notable de la visibilité, en particulier sur les axes routiers exposés.

L’hiver s’installe en Algérie : chute du mercure dans plusieurs régions !

Parallèlement, une vague de froid intense touchera les wilayas de Tébessa, Khenchela, Batna, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Djelfa, Laghouat, El Bayadh et Naâma. Dans ces régions, les températures devraient chuter de manière sensible, accentuant la sensation de froid et augmentant les risques de gel, notamment sur les routes secondaires et les zones montagneuses.

Face à cette situation météorologique hivernale, les services compétents appellent les citoyens à la prudence, en particulier lors des déplacements, et recommandent de suivre régulièrement les bulletins météorologiques actualisés. Cette fin de mois de décembre s’annonce ainsi sous le signe d’un hiver bien installé, avec un cocktail de froid, de pluies orageuses et de conditions parfois difficiles sur plusieurs régions du pays.

