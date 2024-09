BMS – Météo Algérie : fortes pluies attendues ce lundi 23 septembre dans plusieurs régions !

Ce lundi, la météo s’annonce encore pluvieuse et orageuse, poursuivant ainsi les conditions observées lors du premier jour de la rentrée scolaire. Quelles seront les prévisions pour cette journée en Algérie ? Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) confirment la persistance des averses orageuses dans plusieurs régions du pays, avec la diffusion de deux bulletins météo spéciaux (BMS).

Le premier BMS, classé en vigilance orange de niveau 2, touche les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda, Naâma, El Bayadh, Tiaret, Tissemsilt, Médéa, Bouira, Djelfa et Laghouat. Météo Algérie prévoit des quantités de pluie variant entre 20 et 30 mm dans ces régions. Ce bulletin, en vigueur depuis dimanche à 15h, restera valable jusqu’à 3h00 ce lundi matin.

La seconde alerte météo concerne un nombre plus important de wilayas, à savoir : Ghardaïa, Nord de Ouargla, Touggourt, Ouled Djellal, El M’Ghair, Biskra, El Oued, Batna, Khenchela, Tébessa, M’Sila, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Oum El Bouaghi, Guelma, Souk Ahras, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf. Les prévisions de l’ONM annoncent des précipitations estimées entre 20 et 40 mm, avec une validité s’étalant jusqu’à 12h00 ce lundi.

Par ailleurs, Météo Algérie a aussi émis une vigilance jaune pour d’autres wilayas, il s’agit d’Alger, Tipaza, In-Guezzam, Relizane, Béjaïa, Tamanrasset, Tizi-Ouzou, Chlef, Djanet, Illizi, Aïn Defla, Boumerdès, Mascara et Blida. Ces régions pourraient également connaître des épisodes pluvieux accompagnés d’orages.

Météo Algérie : quelles sont les prévisions de ce 23 septembre ?

Les prévisions météo pour ce lundi annoncent un ciel partiellement voilé sur les régions de l’Ouest et du Centre du pays. Les régions côtières et intérieures du Centre-Est connaîtront des passages nuageux, avec un risque de pluies locales. Pour les régions de l’Est, un ciel généralement voilé à couvert dominera la journée, accompagné de pluies parfois orageuses. Cependant, une amélioration progressive des conditions est attendue en soirée.

Du côté des régions sahariennes, Météo Algérie prévoit un ciel généralement voilé sur l’extrême Sud vers le Hoggar et le Tassili, ainsi que sur le Sahara oriental. Des cellules orageuses locales pourraient se former durant l’après-midi, apportant des pluies locales.

Les régions du Sud-Ouest, du Nord Sahara et des Oasis connaîtront également un ciel voilé à localement couvert, avec des risques de pluies orageuses. En revanche, un temps dégagé à partiellement voilé marquera les autres régions sahariennes, offrant une météo plus clémente.

Côté températures, le mercure est en baisse, marquant l’arrivée de la fraîcheur automnale. Les températures maximales oscilleront entre 23 et 27 °C sur les régions côtières, tandis que les régions intérieures enregistreront des valeurs comprises entre 23 et 29 °C. Quant aux régions sahariennes, les températures varieront entre 26 et 43 °C.