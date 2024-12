BMS Météo Algérie : fortes chutes de neige dans 14 wilayas à partir de lundi 23/12

Bien que cette semaine commence sous un ciel relativement ensoleillé sur une grande partie du pays, une vague de froid se profile rapidement sur l’Algérie à partir de demain 23/12/2024. Apportant des conditions propices à des chutes de neige sur les reliefs situés au-dessus de 1100 à 1200 mètres d’altitude.

Selon les prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM), ces précipitations neigeuses toucheront plusieurs wilayas, avec une épaisseur de neige pouvant atteindre 15 cm.

Nous sommes désormais dans la dernière décade du mois de décembre, et l’hiver prend véritablement ses marques en Algérie. Après des semaines plus douces, le froid se fait resentir, notamment sur les reliefs où les chutes de neige et les températures basses s’installent.

Le bulletin météo spécial (BMS) émis par les services de l’Office national de météorologie annonce de fortes chutes de neige, plaçant plusieurs wilayas à travers le pays en vigilance « orange » de niveau 2. Dans ces wilayas, des accumulations allant de 10 à 15 cm sont attendues du lundi à 12h00 au mardi à 12h00 :

Sétif ;

Batna ;

Oum El Bouaghi ;

Khenchela ;

Tébessa ;

Par ailleurs, la neige touchera d’autres wilayas à partir de ce lundi à 18h00 au mardi à 12h00. Avec une épaisseur estimée entre 5 et 10 cm. Voici les régions concernées :

Tizi-Ouzou ;

Bouira ;

Bordj Bou Arreridj ;

Béjaïa ;

Jijel ;

Mila ;

Constantine ;

Guelma ;

Souk Ahras ;

Cette vague de froid devrait se prolonger sur plusieurs jours, avec une accalmie progressive en fin de journée. En plaine, les températures devraient également se rafraîchir, mais les chutes de neige seront moins marquées.

Les conditions de circulation risquent de se dégrader dans les hauteurs du pays, notamment sur les axes routiers traversant les reliefs, en raison des routes enneigées et du verglas. Les automobilistes doivent alors bien s’équiper et se renseigner sur l’état des routes avant tout trajet en montagne.

En somme, l‘hiver est désormais bien installé en Algérie. Les prochaines journées s’annoncent plus fraîches, marquées par des chutes de neige qui couvriront les hauteurs de l’Algérie. Il est donc essentiel pour les habitants des zones concernées de se préparer aux conditions de plus en plus rigoureuses qui caractérisent cette saison.