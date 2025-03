BMS – Météo Algérie : des vents violents souffleront dans plusieurs wilayas ce 21 mars

Alors que le printemps s’installe, marqué par la verdure et des températures plus douces, un temps instable continue d’influencer les prévisions météo dans plusieurs régions du pays. Météo Algérie a émis deux bulletins météorologiques spéciaux (BMS), plaçant plusieurs wilayas en vigilance orange en raison de vents violents.

Le premier BMS concerne les wilayas de Bouira, Médéa, Aïn Defla, Tissemsilt, Relizane, Mascara, Saïda, Sidi Bel Abbès et Mostaganem. Les vents, soufflant du secteur sud, atteindront une vitesse estimée entre 60 et 70 km/h, avec des rafales pouvant dépasser les 90 km/h. La validité de cette alerte s’étend du jeudi 20 mars à 21h00 jusqu’au vendredi 21 mars à 06h00.

Un second bulletin a été émis pour les wilayas de Naâma, El Bayadh, Tiaret, le nord de Djelfa, le nord de Laghouat, M’Sila, Chlef, Tipaza, Alger, Blida, Boumerdès, Tizi Ouzou et Béjaïa. Les vents, toujours dominants du secteur sud, souffleront entre 60 et 70 km/h, avec des rafales pouvant dépasser 90 km/h. Durant la matinée, ils tourneront au secteur ouest sur les wilayas côtières. Cette alerte est en vigueur depuis hier soir et restera en cours jusqu’à 12h00 ce vendredi.

Bulletin météo en Algérie : quel temps prévoir ce vendredi ?

Après une semaine marquée par une chaleur relative, le week-end s’annonce sous le signe de l’instabilité météorologique. Selon le bulletin de Météo Algérie de ce vendredi 21 mars, des passages nuageux couvriront les régions nord du pays, accompagnés de quelques pluies locales sur l’ouest et le centre, avant de s’étendre progressivement vers l’est dans l’après-midi.

Dans le sud du pays, un ciel voilé à localement couvert s’installera sur l’extrême sud, notamment vers le Hoggar/Tassili et la bande frontalière algéro-malienne, avec quelques averses locales possibles. Ailleurs dans les régions sahariennes, le temps restera globalement dégagé.

Les températures resteront élevées sur les hauts-plateaux ainsi que dans les régions intérieures de l’est et du centre, où un temps chaud dominera. Mais aussi dans l’extrême sud et le sud du Sahara oriental.

Printemps 2025 : quand la saison a-t-elle débuté ?

Cette année, le printemps arrive avec un jour d’avance. Si la date du 21 mars reste celle retenue par de nombreux calendriers pour marquer le début de la saison, le printemps 2025 commence bel et bien ce jeudi 20 mars. En cause, la configuration astronomique actuelle qui place l’équinoxe à cette date précise.

Le passage de l’hiver au printemps s’opère au moment où la durée du jour devient égale à celle de la nuit. En 2025, cet équinoxe a lieu ce jeudi 20 mars à 10 h 01 et 25 secondes, selon le Laboratoire Temps Espace de l’Université Paris Sciences et Lettres.

Depuis 2009, ce phénomène se répète sans interruption et devrait se poursuivre jusqu’en 2043. Au cours du XXIe siècle, les équinoxes du 20 mars seront plus nombreux que ceux du 21 mars, et certains tomberont même le 19 mars. En comparaison, le XXe siècle comptait 43 équinoxes un 20 mars contre 57 un 21 mars, expliquant pourquoi cette dernière date reste ancrée dans l’esprit collectif comme celle marquant le début du printemps.

Si l’équinoxe marque le passage officiel au printemps astronomique, le printemps météorologique a, lui, débuté dès le 1er mars. Contrairement aux astronomes, les météorologues définissent les saisons en se basant sur les tendances climatiques observées au fil des années.