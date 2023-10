BMS – Météo Algérie : des vents violents atteignant 80 km/h attendus sur 31 wilayas

Plusieurs wilayas d’Algérie ont été placées en vigilance orange par l’OMN (Office National de la Météo) ce jeudi en raison de vents particulièrement violents, avec des rafales. Ces conditions météorologiques défavorables sont prévues pour les 24 heures à venir.

Des vents violents attendus sur une trentaine de wilayas algériennes ces 19 et 20 octobre

Ce jeudi, les services météo ont lancé une alerte spéciale vents violents, accompagnés de fortes bourrasques pouvant atteindre les 80 km/h sur plusieurs régions du pays. Les wilayas concernées par cette alerte sont :

Tlemcen,

Aïn Témouchent,

Oran,

Mostaganem,

Chlef,

Tipaza,

Mascara,

Sidi Bel Abbès,

Relizane.

Pour ce qui est de la validité de ce bulletin, l’alerte est valable de 21 h jeudi soir à vendredi à 18 h.

À LIRE AUSSI : Météo Algérie – Prévisions du jeudi 19 octobre : quel temps fera-t-il aujourd’hui ?

Une autre alerte météo spéciale a par ailleurs été émise pour les wilayas de Blida, Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, et Skikda. Des vents forts sont également attendus sur ces régions, mais à partir de 9 heures vendredi jusqu’à 21 heures le meme jour.

De plus, une troisième alerte météo spéciale a également été déclarée pour prévenir des vents forts dépassant 80 km/h, accompagnés de fortes rafales de sable, de midi à 21 heures le vendredi. Cette alerte concerne M’Sila, Biskra, Batna, Djelfa, Ouled Djellal, El M’Ghair, et Ghardaïa.

Enfin, une quatrième alerte météo spéciale met en garde contre des vents forts accompagnés de tourbillons de sable, prévus de midi à 18 heures le vendredi à El Oued, Touggourt, Adrar, In Salah, Timimoun, In Guezzam, Tamanrasset, Illizi, et Djanet.

Les résidents de ces régions sont invités à prendre des mesures de précaution et à suivre les dernières informations météorologiques locales pour minimiser les risques liés à ces conditions météorologiques exceptionnelles.