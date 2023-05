BMS – Météo Algérie : des averses de pluies orageuses affecteront le Nord du pays ce 14 mai

Un temps printanier et des températures chaudes accompagnent souvent l’arrivée du mois de mai, mais cela peut varier en fonction de l’endroit où on se trouve dans le monde, car le mois de mai peut être le début de la saison des pluies dans certaines régions, ce qui peut entraîner des précipitations abondantes. Ainsi, la météo en mai peut varier considérablement en fonction de la géographie et du climat local. Par conséquent, il est important de consulter les prévisions météorologiques régulièrement pour savoir à quoi s’attendre.

Après quelques jours se soleil et de beau temps, la pluie a fait son retour ce week-end dans différentes régions du pays, notamment au Nord, et risque de persister en ce début de semaine. En effet, l’Office National de la Météorologie (ONM) a émis un bulletin météorologique spécial (BMS) « pluie », de niveau 2, plaçant en vigilance orange les wilayas de Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Guelma, Souk Ahras, Constantine, Mila, Sétif, Batna, Oum El Bouaghi, Khenchela et Tébessa. La quantité de pluies estimée atteindra entre 20 et 40 mm durant la validité de l’alerte qui reste en cours jusqu’à ce soir à 23h00.

Le second BMS de Météo Algérie, de niveau 2 également, place en vigilance orange les wilayas de Naama, le Nord d’El Bayadh, le Sud de Tiaret, Laghouat, Djelfa et M’sila. Où la quantité de pluies attendues atteindra entre 20 et 30 mm, et ce, durant la validité de ce bulletin qui s’étend jusqu’à ce dimanche, 14 mai 2023, à 12h00.

Météo Algérie : alerte pluies, orages et vents violents

De plus, les services de Météo Algérie ont aussi placé en vigilance jaune « pluie » les wilayas de Bordj Bou Arreridj, Béjaia, Tizi Ouzou, Boumerdes, Alger, Tipaza et Blida. Il convient aussi de noter que l’ONM a également placé l’ensemble des wilayas concernées par l’alerte »pluie » en vigilance jaune « orange ».

Outre la pluie et les orages, d’autres phénomènes atmosphériques affecteront l’Algérie en ce début de semaine, il s’agit des vents violents et des vents de sable. Sur son site internet, l’ONM a placé en vigilance jaune « vent violent » et « vent de sable » les wilayas de Tindouf, Adrar, Beni Abbes, Timimoun, In Salah, Illizi, Ouargla, El Meniaa, Bechar, El Bayadh, Naama, Ghardaia, Touggourt, El Oued, Biskra, El M’ghair, Ouled Djellal et Djelfa.

Bulletin Météo : quel temps fera-t-il ce dimanche 14 mai ?

Les prévisions météorologiques pour ce dimanche 14 mai 2023 prévoient un couvert sur la partie Nord du pays, avec quelques averses pluvieuses sur l’ensemble des régions, à l’exception des côtes Ouest où quelques rayons de soleil traverseront un ciel voilé. Au niveau des régions sahariennes, un ciel nuageux avec quelques éclaircies couvrira le Nord Sahara, le Sahara Central ainsi que l’extrême Sud, tandis qu’un ciel dégagé marquera les régions de l’Ouest.

Par ailleurs, le bulletin d’aujourd’hui indique que le mercure affichera 14 °C à Béjaia, à Laghouat et à Tébessa, 15 °C à Tlemcen, à Tizi Ouzou et à Jijel, 17 °C à Alger, à Annaba et à Ouled Djellal. Ce dimanche 14 mai 2023, la température atteindra 19 °C à Tipaza, 22 °C à Oran et à Ghardaia, 25 °C à El M’ghair et 26 °C à Béchar. Mais aussi, 30 °C à El Meniaa et à Beni Abbes, 35 °C à Tindouf, 38 °C à Djanet et 40 °C à In Salah.