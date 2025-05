BMS – Météo Algérie : de fortes pluies attendues ce samedi 10 mai dans ces régions !

Ce samedi s’annonce contrasté sur le plan météorologique en Algérie, avec un temps instable sur plusieurs régions du pays. Les services de l’Office national de la météorologie (ONM) prévoient en effet des averses localisées, accompagnées d’orages parfois intenses aussi bien au nord qu’au sud du pays.

Un bulletin météo spécial (BMS) de niveau orange place les wilayas de Tindouf et Béni Abbès sous haute surveillance. Dans ces deux régions du sud-ouest, les cumuls de pluie pourraient atteindre entre 20 et 40 mm, parfois localement davantage. Ce BMS reste valable à partir de 9h ce samedi matin, et ce, jusqu’au dimanche 11 mai à 6h.

Parallèlement, Météo Algérie signale des risques d’orages sur plusieurs wilayas du nord et du sud-ouest. Cette alerte place en vigilance jaune les wilayas de Boumerdès, Tizi Ouzou, Bouira, Blida, Médéa, Aïn Defla, Oran, Aïn Témouchent, Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Mascara, Saïda, El Bayadh, Naâma, Béchar, Béni Abbès et Tindouf.

En outre, les prévisions de l’ONM prévoient de violentes bourrasques de vent qui souffleront sur plusieurs wilayas du sud, soulevant par endroits du sable et de la poussière. Ce phénomène concerne principalement les wilayas de Béchar, El Bayadh, Laghouat, Ghardaïa, Ouargla, El Meniaa, Timimoun et Adrar.

Face à cette météo capricieuse, il est important de suivre de près les bulletins de vigilance de Météo Algérie et de prendre toutes les précautions nécessaires. Le temps devrait rester instable au moins jusqu’à dimanche matin, avant un possible retour au calme progressif dans certaines régions.

Prévisions météo en Algérie : quel temps fera-t-il ce samedi 10 mai ?

Dans les régions nord, les conditions climatiques varieront entre éclaircies et passages pluvieux, notamment sur les zones côtières et les hauts plateaux. Le ciel restera globalement nuageux, et quelques épisodes de pluie pourraient survenir au fil de la journée.

Les températures seront relativement douces, avec des maximales varieront entre 23 et 26 °C sur le littoral, tandis que l’intérieur du pays enregistrera des valeurs comprises entre 25 et 32 °C. Le vent, parfois fort, soufflera en rafales pouvant atteindre les 60 km/h.

Au sud, la situation sera plus agitée. Météo Algérie signale l’arrivée d’orages accompagnés de précipitations sur plusieurs wilayas, notamment Tindouf, Béni Abbès et Timimoun. Les températures grimperont sensiblement, oscillant entre 33 et 45 °C. Le vent y sera également de la partie, avec des pointes atteignant 60 km/h, soulevant par endroits du sable et réduisant la visibilité.