BMS – Météo Algérie : chaleur persistante ce mardi 10 juin dans plusieurs régions du pays

La chaleur continue de monter d’un cran ce mardi 10 juin, avec une vague caniculaire qui s’étend sur plusieurs régions de l’ouest. D’après un Bulletin Météorologique Spécial (BMS) émis par l’Office national de la météorologie, les températures devraient atteindre jusqu’à 44 °C dans certaines wilayas placées en alerte orange.

Relizane, Chlef et Aïn Defla figurent en tête des régions concernées. Dans ces wilayas, les maximales oscilleront entre 43 °C et 44 °C durant la journée ce mardi, avec un pic d’intensité attendu en milieu d’après-midi. Une situation qui nécessite la plus grande prudence, notamment pour les personnes âgées, les enfants et les travailleurs exposés au soleil.

Des vents violents et des vagues dangereuses attendus sur les côtes

La météo ne s’annonce pas plus clémente en mer. Depuis hier, l’ONM avait lancé une alerte jaune de niveau 1 pour signaler des vents violents et de fortes vagues qui frapperont plusieurs régions côtières. Les wilayas de Mostaganem, Ténès et Bouharoun sont les premières concernées par ces perturbations maritimes.

Mardi, le mauvais temps s’étendra vers les côtes de Ténès, Bouharoun, Alger, Dellys et Azzefoun, avec des vents soutenus accompagnés de vagues importantes. La prudence s’impose pour les pêcheurs, les plaisanciers et les usagers des routes longeant le littoral.

En parallèle, l’instabilité persiste sur plusieurs régions de l’intérieur du pays. Météo Algérie a placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » les wilayas suivantes de Sidi Bel Abbès, M’sila, Tiaret, Tamanrasset, Oum El Bouaghi, Tébessa, Batna, Mostaganem, Djanet, Illizi, Tlemcen, El Bayadh, Khenchela, Saïda et Naâma. Des averses parfois accompagnées d’orages et de coups de vent pourraient s’abattre localement, compliquant davantage les conditions de circulation.

Vague de chaleur en Algérie : quelles sont les consignes de sécurité ?

Alors que plusieurs wilayas du pays font face à une vague de chaleur exceptionnelle depuis lundi, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a publié une série de recommandations préventives destinées à protéger la population.

Sur sa page officielle, le ministère alerte sur l’ampleur des températures attendues et rappelle l’importance de suivre ces consignes pour limiter les risques liés aux fortes chaleurs, en particulier pour les personnes les plus vulnérables.

Le ministère insiste sur la nécessité de ne pas s’exposer directement au soleil, surtout durant les heures les plus chaudes de la journée. En cas de déplacement indispensable, il recommande de couvrir la tête avec un chapeau ou un foulard, et de porter des vêtements légers, amples et de couleur claire.

Pour faire face à cette montée des températures, les autorités appellent à boire de l’eau en grande quantité tout au long de la journée, même en l’absence de soif. Une attention particulière doit être accordée aux enfants, aux personnes âgées et aux malades chroniques, qui doivent être hydratés fréquemment.

Le ministère met aussi en garde contre un danger souvent sous-estimé : ne jamais laisser un enfant seul dans un véhicule, même pour une courte durée. La température intérieure d’une voiture peut grimper en quelques minutes, provoquant une asphyxie potentiellement mortelle.

Face à cette situation, les services du ministère recommandent de limiter les déplacements au strict nécessaire, d’éviter toute activité physique intense, et de fermer les rideaux et les volets pour maintenir les logements à l’abri de la chaleur. Ces gestes simples permettent de préserver un certain confort thermique à l’intérieur des habitations.