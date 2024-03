BMS – Météo Algérie : alertes pluies et vents violents dans plusieurs wilayas ce 27 mars

Les dernières 24 heures ont été marquées par le retour du froid et de la pluie dans de nombreuses régions du pays. Des averses de pluie accompagnées de vents violents, avec une nette baisse des températures, ont marqué les prévisions météo, laissant les regards se tourner vers le ciel, se demandant si ces conditions persisteront encore ce mercredi 27 mars 2024.

Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont émis deux bulletins météorologiques spéciaux (BMS) pour pluie, signalant une vigilance accrue dans certaines régions du pays. La première alerte place en vigilance orange les wilayas de Jijel, Skikda, Annaba, Mila et Constantine, avec des quantités de pluie allant de 20 à 40 mm. Cette alerte est en vigueur depuis le mardi 26 mars à 21h00 et restera active jusqu’au mercredi 27 mars à 06h00.

Le second BMS de l’ONM concerne les wilayas de Boumerdès, Tizi Ouzou, Bejaia, Bouira, Bordj Bou Arreridj et Sétif, avec des quantités similaires de pluie comprises entre 20 et 40 mm. Cette alerte est en cours jusqu’à 01h00 ce mercredi 27 mars.

Outre ces deux alertes, Météo Algérie a émis une vigilance jaune « pluie » et « orage » pour plusieurs autres wilayas, notamment El Bayadh, Laghouat, Djelfa, Mascara, Ain Témouchent, Oran, M’sila, Batna, Oum El Bouaghi, Souk Ahras, El Tarf et Guelma. Mais aussi, les wilayas de Médea, Tissemsilt, Blida, Alger, Tipaza, Ain Defla, Chlef, Relizane et Tiaret sont également concernées par cette alerte.

Prévisions météo en Algérie : quel temps prévoir ce mercredi 27 mars ?

Dans son bulletin météo pour ce mercredi 27 mars, l’Office National de la Météorologie (ONM) offre un aperçu détaillé des conditions météorologiques à venir. Les régions Nord du pays devraient connaître un ciel souvent nuageux, avec des averses de pluie, parfois orageuses, principalement sur le Centre-Est et l’Est. Une amélioration progressive sera au rendez-vous en fin de matinée par l’Ouest.

En ce qui concerne les régions sahariennes, les prévisions de Météo Algérie annoncent un ciel souvent voilé de l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili. Tandis qu’au niveau des autres régions du Sud, la même source prévoit un ciel dégagé à partiellement voilé en général.

Pour ce qui est des températures, les maximales varieront entre 15 °C et 23 °C sur les régions côtières, entre 16 °C et 26 °C sur les régions intérieures et entre 25 °C et 39 °C sur les régions sahariennes. D’ailleurs, l’ONM a émis une vigilance jaune « neige et verglas » pour les wilayas de Tizi Ouzou, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Batna, M’sila, Djelfa, Laghouat et El Bayadh.

Alerte Météo en Algérie : vents violents persistants dans différentes régions !

Dans ce même sillage, il convient de rappeler que deux bulletins météorologiques spéciaux (BMS) de Météo Algérie, mettant en garde contre des conditions météorologiques potentiellement dangereuses liées à des vents violents dans plusieurs régions du pays, sont encore en cours.

En effet, le premier BMS, de niveau 2, annonce des vents violents soufflant dans les de Naama, El Bayadh, Laghouat, Djelfa, M’Sila, Batna, El M’ghair, Ouled Djellal, Biskra, Ghardaïa, Touggourt et El Oued. Ces vents, provenant de l’Ouest à Nord-Ouest, atteindront une vitesse allant de 60 à 80 km/h, pouvant parfois dépasser les 90/100 km/h en rafales. De plus, ces conditions météorologiques peuvent entraîner des soulèvements de sable fréquents et une visibilité réduite, a noté l’ONM, soulignant que cette alerte est en vigueur jusqu’à 09h00 aujourd’hui.

Enfin, le second BMS de Météo Algérie place en vigilance orange les wilayas de Tlemcen, Ain Témouchent, Oran, Mostaganem et Chlef. Dans ces régions, des vents de direction Ouest à Sud-Ouest seront au rendez-vous, soufflant à une vitesse oscillant entre 60 et 70 km/h, avec des rafales pouvant dépasser les 80 km/h. Cette alerte est également en cours jusqu’à 09h00 aujourd’hui.