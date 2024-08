BMS – Météo Algérie : alertes pluies et orages dans plusieurs wilayas ce jeudi 29 août !

En cette fin de semaine, le temps s’annonce perturbé avec des alertes météo émanant de l’Office National de la Météorologie (ONM). Des averses de pluie affecteront plusieurs régions du pays, et un bulletin météo spécial (BMS) a été émis, plaçant certaines wilayas en vigilance orange en raison des risques de fortes précipitations.

Cette alerte météo de niveau 2 concerne particulièrement les wilayas de Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam. Les quantités de pluie prévues oscilleront entre 20 et 30 mm, avec une validité s’étendant du mercredi 28 août à 15h00 jusqu’au jeudi 29 août à 03h00.

Hier soir, les wilayas de Batna, Oum El Bouaghi, Khenchela et Tébessa ont déjà fait face à des averses similaires, enregistrant des précipitations de l’ordre de 20 à 30 mm.

En parallèle, Météo Algérie a également placé en vigilance jaune « orage » plusieurs autres wilayas, dont Souk-Ahras, Tissemsilt, Laghouat, Bordj Bou Arreridj, M’sila, Tiaret, Mila, Sétif, Djelfa, Tlemcen, Constantine, Médéa et Bouira.

Bulletin météo en Algérie : quel temps prévoir ce jeudi ?

Ce jeudi 29 août, les prévisions météorologiques annoncent un temps contrasté à travers les quatre coins du pays. Selon le bulletin de Météo Algérie, les régions Ouest et Centre bénéficieront d’un ciel dégagé à partiellement voilé. En revanche, les régions de l’Est connaîtront un ciel généralement couvert, marqué par des développements nuageux en fin de journée.

Ces formations nuageuses toucheront les régions intérieures, les hauts plateaux du Centre et de l’Est ainsi que les Aurès, avec la formation de cellules orageuses isolées, pouvant provoquer des pluies locales, principalement sur les Aurès.

Pour les régions sahariennes, les prévisions sont tout aussi variées. Le Sud-Ouest du pays, le Nord Sahara et les Oasis verront un ciel généralement voilé à localement couvert. L’après-midi, des cellules orageuses isolées pourraient se développer, entraînant des averses locales sur le Sud-Ouest.

Un ciel voilé couvrira également l’extrême Sud, s’étendant vers le Hoggar/Tassili et le Sud du Sahara central, où des orages isolés pourraient également occasionner des pluies locales. Dans les autres régions sahariennes, les conditions resteront stables avec un ciel dégagé dominant.

Concernant les températures maximales, l’Office National de la Météorologie prévoit des valeurs oscillant entre 30 et 35 °C sur les régions côtières, entre 31 et 39 °C sur les régions intérieures, et entre 36 et 47 °C sur les régions sahariennes.