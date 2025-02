BMS – Météo Algérie : alertes pluies et orages dans plusieurs régions ce vendredi 7 février

Un temps pluvieux s’installera sur plusieurs régions de l’Est du pays ce vendredi 7 février. L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis un Bulletin Météo Spécial (BMS), plaçant trois wilayas en vigilance orange pour des précipitations.

Cette alerte de niveau 2 concerne principalement les wilayas d’El Oued, l’Est de Touggourt et le Nord de Ouargla. Selon les prévisions de Météo Algérie, les quantités de pluie attendues oscilleront entre 20 et 30 mm. Cette alerte restera en vigueur du jeudi 6 février à 21h jusqu’au vendredi 7 février à 12h.

En plus de cette alerte orange, Météo Algérie a aussi émis une vigilance jaune pour des risques d’orages dans les wilayas de Souk Ahras et Tébessa. Les habitants de ces régions sont appelés à rester prudents face aux précipitations qui pourraient s’accompagner de phénomènes orageux locaux.

Quelles sont les prévisions météo pour ce vendredi 07 février ?

Au niveau des régions de l’Ouest et du Centre, le début de journée sera marqué par la présence de nuages et de nappes de brouillard local sur les zones côtières et les plaines intérieures. Ces conditions matinales céderont rapidement la place à un ciel généralement dégagé.

Cependant, à partir de la fin de nuit, la couverture nuageuse s’épaissira progressivement, rendant le ciel partiellement à totalement nuageux sur les régions côtières et intérieures de l’Ouest et du Centre-Ouest. Quelques précipitations pourraient alors se manifester dans ces zones.

À l’Est du pays, des passages nuageux, parfois denses, concerneront la région des Aurès, accompagnés de quelques averses localement orageuses, notamment le long de la frontière algéro-tunisienne.

Progressivement, ces conditions météorologiques s’étendront aux zones extrême-orientales, aussi bien côtières qu’intérieures. Une nette amélioration interviendra en fin de soirée. Par ailleurs, des chutes de neige restent probables sur les hauteurs des Aurès situées au-delà de 1400 mètres d’altitude, en particulier pendant les phases les plus intenses de cet épisode météorologique hivernal.

Enfin, dans les régions sahariennes, sur le Nord du Sahara et la région des Oasis, le ciel s’annonce partiellement voilà à localement couvert, avec des averses parfois orageuses sur les Oasis. Ces précipitations pourraient, par moments, s’intensifier durant la matinée. Une amélioration est à prévoir en fin de soirée, laissant place à un ciel dégagé à partiellement voilé sur le reste des régions du sud.

Quelles sont les températures du jour ?

Coté mercure, les températures maximales pour ce vendredi 7 février semblent observer une légère baisse, confirmant la persistance d’un temps hivernal dans notre pays. Ainsi, le thermomètre affichera des valeurs oscillant autour de :