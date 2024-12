BMS – Météo Algérie : alertes « oranges » vents violents et pluies dans ces wilayas ce 5 décembre

La saison hivernale s’installe progressivement en Algérie, révélant chaque jour davantage ses couleurs. Pour cette fin de semaine, plusieurs phénomènes météorologiques marqueront les prévisions. En lisant cet article, préparez-vous à faire face aux caprices de la météo avec les BMS et les alertes de l’Office National de la Météorologie (ONM).

Le premier Bulletin Météo Spécial (BMS) de l’ONM place en vigilance orange les wilayas de Tébessa, Khenchela, Batna et Biskra pour des vents violents. Ces rafales, soufflant du Nord à Nord-Ouest, atteindront des vitesses de 60 à 70 km/h, avec des pointes dépassant parfois 80 à 90 km/h. Cette alerte est valable à compter de ce jeudi 5 décembre à 3h00, et se prolongera jusqu’au vendredi 6 décembre à 3h00.

La deuxième alerte de Météo Algérie concerne les wilayas d’Oum El Bouaghi et de Souk Ahras, également sous vigilance orange pour des vents violents. Ces rafales, d’une intensité similaire, pourraient dépasser les 80 km/h. Ce second BMS reste en vigueur ce jeudi, de 3h00 à 18h00.

En outre, un troisième BMS de l’ONM met en garde contre de fortes pluies dans les wilayas de Béjaïa, le nord de Sétif, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf. Les précipitations attendues oscilleront entre 30 et 40 mm, avec des pics locaux dépassant 50 mm. Cette alerte, en cours de validité depuis hier, se prolongera jusqu’à ce jeudi à 6h00.

Alertes météo en Algérie : risques d’orages et de pluies dans ces régions !

Par ailleurs, Météo Algérie a aussi émis une alerte de vigilance jaune pour des risques d’orages et de pluies persistantes touchant plusieurs wilayas du Nord du pays.

Cette alerte inclut les régions de Mascara, Tissemsilt, Tiaret, Mostaganem, Relizane, Chlef, Médéa, Aïn Defla, Tipaza, Blida, Alger, Bouira, Tizi Ouzou, Boumerdès, Béjaïa, Sétif, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf.

De plus, cette alerte concerne aussi les wilayas de Sidi Bel Abbés, Bordj Bou Arreridj, M’sila, Mila, Aïn Témouchent, Djelfa, Tlémcen, Constantine, Saïda, Mascara et Oran.

Météo Algérie : quelles sont les prévisions pour ce jeudi 5 décembre !

Le bulletin météo de ce jeudi 5 décembre prévoit des conditions variables à travers le territoire national. À l’Est, un ciel passagèrement nuageux dominera, accompagné de quelques pluies parfois sous forme d’averses orageuses, particulièrement sur les régions côtières et intérieures de l’Extrême Est. Sur les régions du Centre et de l’Ouest, une amélioration progressive est attendue. Les nuages céderont la place à des éclaircies dès l’après-midi, offrant des conditions plus clémentes.

Du côté des régions sahariennes, Météo Algérie anticipe un ciel souvent voilé à localement nuageux sur le Nord Sahara et les Oasis. Quelques pluies sont possibles en matinée sur les Oasis. Entre la frontière algéro-malienne, la région de Tindouf, le Hoggar, le Tassili et le Sahara central, le ciel restera voilé, tandis que les autres régions profiteront d’un ciel globalement dégagé.

Du côté du mercure, les températures maximales varieront considérablement selon les régions. Sur les régions côtières, le mercure oscillera entre 14 et 21 °C. Dans les régions intérieures et sur les hauts plateaux, les températures afficheront des valeurs comprises entre 9 et 20 °C. Alors que du côté des régions sahariennes, le thermomètre grimpera davantage, avec des maximales prévues entre 16 et 29 °C.