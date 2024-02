BMS – Météo Algérie : alerte pluies orageuses dans différentes wilayas ce 27 février !

Alors que le mois de février touche à sa fin, l’hiver semble reprendre le dessus en Algérie, apportant avec lui son lot de précipitations et de fraîcheur. Pour ce mardi 27 février, les prévisions météorologiques annoncent une journée marquée par la persistance de la pluie dans différentes régions du pays, accompagnée d’une légère baisse des températures. Il est donc crucial de se tenir informé des conditions météo afin de mieux se préparer à affronter les aléas du temps !

Les services de Météo Algérie ont émis trois bulletins météo spéciaux (BMS), annonçant des averses de pluies, parfois orageuses et accompagnées localement de chutes de grêle dans différentes wilayas du pays. Le premier BMS place en vigilance orange les wilayas de Tlemcen, Ain Temouchent, Oran et le Nord de Sidi Bel Abbes. Cette alerte est valide du lundi 26 février à 21h00 jusqu’au mardi 27 février à 12h00. Des quantités de pluie estimées entre 20 et 40 mm sont attendues dans ces régions.

Le second BMS concerne les wilayas de Tipaza, Alger, Boumerdes, Ain Defla, Blida, Medea et Bouira. Cette alerte de niveau 2 est valable à compter d’aujourd’hui à 15h00 jusqu’au jeudi 29 février à 03h00. Des quantités de pluie plus importantes, estimées entre 30 et 50 mm, pouvant localement dépasser 60 mm, marqueront ces régions.

Enfin, le dernier BMS place en vigilance orange les wilayas de Tizi Ouzou, Bejaia, Jijel, le Nord de Sétif, Mila et Constantine. Cette alerte est valable du mardi 27 février à 18h00 jusqu’au jeudi 29 février à 06h00 au moins. Des quantités de pluie significatives, variant entre 40 et 60 mm, pouvant localement dépasser 90 mm sur les régions côtières, sont anticipées dans ces zones.

Bulletin météo en Algérie : chutes de neige et baisse des températures !

En outre, l’Office National de la Météorologie (ONM) a prévu quelques chutes de neige sur les reliefs du Centre et de l’Ouest du pays, dépassant les 1100/1200 mètres d’altitude, puis descendant vers les altitudes de 1000/1100 mètres en soirée. Ces conditions climatiques particulières nécessitent une attention particulière, surtout pour les résidents des zones montagneuses.

Quant aux températures maximales pour cette journée, elles varieront considérablement selon les régions. Sur les régions côtières, le thermomètre oscillera entre 13 °C et 17 °C. Dans les régions intérieures, les températures connaîtront une amplitude plus importante, allant de 6 °C à 17 °C. Enfin, dans les vastes étendues sahariennes, les températures iront de 15 °C à 36 °C.

Ainsi, les prévisions météorologiques indiquent que le thermomètre affichera 13 °C à Tenes, 15 °C à Skikda, 16 °C à Jijel et 17 °C à Alger ainsi qu’à Oran. Dans les régions intérieures, les températures seront légèrement plus fraîches, avec 9 °C à Médea, 10 °C à Saida, 14 °C à Chlef et 15 °C à Batna et à Guelma. Alors que dans les régions sahariennes, les températures atteindront 27 °C à Tindouf, 30 °C à In Salah et 31 °C à Djanet.

Bulletin Météo : le temps en Algérie ce 27 février !

Pour ce mardi 27 février 2024, les prévisions météorologiques annoncent un ciel agité dans plusieurs régions d’Algérie. Selon les services de l’Office National de la Météorologie (ONM), des conditions climatiques variées sont à prévoir, avec des averses parfois orageuses et même des chutes de grêle par endroits.

Dans les régions de l’Ouest et du Centre du pays, un temps souvent nuageux est à prévoir, avec des pluies intermittentes qui pourraient prendre la forme d’averses orageuses, accompagnées de chutes de grêle par endroits. D’ailleurs, ces précipitations devraient s’intensifier en soirée, principalement sur les zones côtières et proches côtières du Centre.

Quant aux régions de l’Est, un ciel passagèrement nuageux est à anticiper, avec des pluies marquant la partie Ouest de la région dès l’après-midi. Ces pluies pourraient évoluer en averses orageuses en fin de journée, accentuant ainsi les précipitations, surtout sur les zones côtières.

Du côté des régions du grand Sud, le ciel sera plus clément. Une légère couverture nuageuse marquera la région de Béchar, le Nord Sahara et les Oasis. En revanche, les autres régions sahariennes devraient bénéficier d’un ciel généralement dégagé à partiellement voilé.

