BMS – Météo Algérie : alerte pluies et vents violents sur plusieurs wilayas ce 8 mai

Après quelques jours de chaleurs intenses ayant marqué, en ce début de mois de mai, l’ensemble du pays, le mauvais temps fait son retour, avec des pluies et des averses orageuses qui affectent différentes régions. Pour ce lundi 8 mai 2023, plusieurs phénomènes météorologiques seront observés en Algérie, aussi bien au Nord qu’au Sud. Dans cet article, vous trouverez le bulletin météo détaillé pur la journée d’aujourd’hui.

Dans un bulletin météorologique spécial (BMS), Météo Algérie a placé en vigilance orange « pluie », de niveau 2, les wilayas de Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Batna, Oum El Bouaghi, le Nord De Khenchela et le Nord De Tébessa.

D’après ce BMS, la quantité des pluies atteindra entre 20 et 44 mm durant la validité de cette alerte qui est en cours depuis hier soir jusqu’à aujourd’hui à 21h00. Il convient aussi de noter que Météo Algérie a placé en vigilance jaune « orage » les wilayas de Tizi Ouzou, Boumerdes, Bouira, Bordj Bou Arreridj et M’sila.

En outre, les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont émis un second BMS de niveau 2, mettant en garde quant aux vents violents qui vont affecter ce lundi différentes régions du pays.

En effet, l’alerte orange « vent violent » de l’ONM concerne les wilayas de Laghouat, Djelfa, M’sila, Ouled Djellal, El M’ghair, Biskra, Batna, Oum El Bouaghi, Khenchela, Tébessa, El Oued, Touggourt, Ouargla, Ghardaïa, El Meniaa et Timimoun. Selon la même source, la vitesse du vent atteindra les 60 à 70 km/h et pourra dépasser parfois les 80 km/h en rafales. Et ce, à compter du dimanche à 21h00 jusqu’au lundi à 21h00.

-Des #pluies parfois sous forme d’averses #orageuses affecteront les wilayas suivantes :

BEJAIA, JIJEL, SKIKDA, ANNABA, EL TARF, SETIF, MILA, CONSTANTINE, GUELMA, SOUK AHRAS, BATNA, OUM EL BOUAGHI, NORD DE KHENCHELA ET NORD DE TEBESSA. pic.twitter.com/Q8jYYVAvpR — MeteoAlgerieOfficiel (@MeteoAlgerie_) May 7, 2023

تنبيه خاص برياح قوية ذات وجهة شمالية،بسرعة مابين60إلى70كم وتفوق أحيانا80كم/سا

الولايات المعنية:

الأغواط،الجلفة،المسيلة،ولاد جلال،المغير،بسكرة،باتنة،ام البواقي،خنشلة،تبسة،الوادي،تقرت،ورقلة،غرداية، المنيعة وتيميمون

صلاحية هذه النشرة من ليلة اليوم على21سا إلى غاية ليلة الغد على 21سا pic.twitter.com/djJMzbfO9B — MeteoAlgerieOfficiel (@MeteoAlgerie_) May 7, 2023

Prévisions météo : quel temps fera-t-il ce lundi 8 mai ?

Par ailleurs, Météo Algérie a fait savoir qu’ « un ciel dégagé à partiellement voilé couvrira les régions Ouest du pays aujourd’hui ». Dans son bulletin météo pour ce 8 mai, l’ONM a aussi indiqué qu’ « un ciel passagèrement nuageux marquera les régions du Centre, avec quelques pluies locales sur le Centre-Est s’améliorant en fin d’après-midi ».

Pour ce qui est des régions Est du pays, les mêmes services ont prévu « un ciel nuageux avec quelques pluies parfois sous forme d’averses orageuses », notant que « ces pluies pourraient être localement assez marquées ».

Enfin, au niveau des régions sahariennes, le bulletin de ce lundi a indiqué « qu’un ciel partiellement voilé couvrira les Oasis, devenant souvent nuageux à partir de l’après-midi avec quelques pluies parfois sous forme d’averses orageuses, notamment sur la partie Est ».

« Un ciel souvent voilé couvrira les régions de l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili et de la frontière algéro-malienne vers le Sahara Central avec une faible tendance orageuse en fin d’après-midi. Tandis qu’un ciel généralement dégagé marquera les autres régions », a encore précisé l’ONM.

Bulletin Météo Algérie : qu’en est-il des températures ?

Concernant les températures maximales prévues ce lundi 8 mai 2023, les services de Météo Algérie ont fait savoir qu’elles oscilleront entre 18 et 31 °C sur les régions côtières, entre 14 et 32 °C sur les régions intérieures et entre 28 et 42 °C sur les régions sahariennes. D’ailleurs, l’ONM a aussi indiqué qu’ « un temps chaud marquera aujourd’hui les régions sahariennes allant de la frontière algéro-malienne vers le Sahara central ».

Ainsi, Météo Algérie a prévu 15 °C à Khenchela, 18 °C à Skikda et à Mila, 19 °C à Béjaia, 20 °C à Annaba et 21 °C à Blida. Mais aussi, 22 °C à Alger, 26 °C à Oran et 28 °C à Chlef. De plus, le mercure affichera ce lundi 32 °C à Relizane, 33 °C à El Meniaa, 38 °C à Illizi et 40 °C à Adrar.