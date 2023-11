BMS Météo Algérie : alerte pluie ! vigilance orange dans plusieurs wilayas ce 21 novembre

Après un mois de novembre majoritairement sec, l’Algérie s’apprête à accueillir le retour bienvenu de la pluie. L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis deux Bulletins Météorologiques Spéciaux (BMS), plaçant en vigilance orange « pluie » différentes régions du pays. Dès ce mardi, une double transition est à prévoir : non seulement la pluie sera au rendez-vous, mais également une nette baisse des températures.

Cette évolution météorologique marque un changement significatif dans les conditions atmosphériques du pays, invitant chacun à se préparer adéquatement pour faire face aux caprices de la météo. Dans cet article, plongez au cœur des prévisions météorologiques de ce 21 novembre, afin d’anticiper les variations climatiques attendues, vous assurant ainsi d’être prêt à faire face à ces changements météorologiques.

Alerte Météo Algérie : quelles wilayas seront affectées par la pluie ce mardi ?

Le premier BMS de Météo Algérie place plusieurs wilayas en vigilance orange « pluie ». En effet, il s’agit des wilayas de Tipaza, Alger, Blida, Boumerdes, Tizi Ouzou, Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba, et El Tarf, avec des estimations de précipitations oscillant entre 30 et 50 mm, et localement dépassant les 60 mm. Cette alaerte météo de niveau 2 est valable à compter de ce mardi à 15h00 jusqu’à mercredi à 18h00 au moins, selon les précisions de la même source.

Le second BMS de l’Office National de la Météorologie (ONM) place en vigilance orange « pluie » les wilayas de Chlef, Ain Defla, Médéa, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, et Souk-Ahras. Ou les quantités de pluies atteindront entre 20 et 40 mm. Cette alerte couvre la période allant de ce mardi à 18h00 jusqu’à mercredi à 18h00 moins.

Prévisions météo en Algérie : temps et températures pour ce 21 novembre !

Les prévisions météorologiques pour ce mardi 21 novembre 2023 dessinent un tableau atmosphérique complexe à travers les différentes régions du pays. Dans les régions Ouest, un ciel initialement dégagé à partiellement voilé se transformera progressivement en une couverture nuageuse croissante, accompagnée de précipitations. Ces pluies, devenant parfois orageuses en fin d’après-midi, tendront à s’étendre aux hauts plateaux durant la soirée.

Pour les régions du Centre et de l’Est, l’ONM prévoit un ciel nuageux à couvert, avec des pluies s’intensifiant à partir de l’après-midi, prenant même par moments un caractère d’averses orageuses. Quant aux vastes étendues sahariennes, le bulletin météo de ce mardi anticipe un ciel initialement dégagé à partiellement voilé, mais avec une évolution à prévoir en soirée sur le Nord des oasis, où des passages nuageux temporaires pourraient entraîner quelques pluies, potentiellement orageuses.

Du côté du mercure, il est important de noter que les températures amorcent une légère baisse sur l’ensemble du territoire. Sur les régions côtières, le mercure oscille entre 19 °C et 23 °C. À l’intérieur des terres, les températures se situent entre 16 °C et 22 °C, marquant également une légère diminution. Alors que les vastes étendues sahariennes enregistrent des valeurs plus élevées, variant entre 24 °C et 31 °C.

Ainsi, Tenes affiche 19 °C, tandis qu’Alger connaîtra une température de 20 °C. Jijel et Annaba atteindront respectivement 21 °C et 23 °C, avec Tlemcen également à 23 °C. Dans les régions intérieures, Tiaret et Médéa enregistreront 16 °C, Tebessa 18 °C, Saida 19 °C et Mila 20 °C. Enfin, Laghouat affichera 24 °C, Illizi 27 °C et Ouargla 28 °C.