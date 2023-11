BMS Météo Algérie : alerte pluie sur une région algérienne

Le Bulletin Météorologique Spécial (BMS) émis par les autorités météorologiques annonce des perspectives météorologiques pour demain en Algérie. Les prévisions indiquent un phénomène de pluie dans les régions de l’est du pays, selon les déclarations officielles des services météorologiques.

Selon le communiqué émis par ces autorités, les régions du centre et de l’ouest du pays profiteront, quant à elles, de conditions ensoleillées. Le BMS souligne également la possibilité de précipitations dans les régions de l’est. Par ailleurs, la vitesse des vents atteindra jusqu’à 40 km/h dans les zones nordiques.

Les températures prévues varieront entre 25 et 28 degrés dans les zones côtières, tandis que les régions intérieures connaîtront des températures oscillant entre 22 et 26 degrés. Les régions du sud, quant à elles, bénéficieront d’un temps ensoleillé avec des températures comprises entre 25 et 37 degrés. Les régions du nord devront également faire face à des vents atteignant jusqu’à 40 km/h, accompagnés de déplacements de sable.

Vents violents : 2 wilayas en alerte météo

Plus tôt dans la journée, l’Office National de la Météorologie (ONM) a émis une alerte de niveau 01, plaçant les régions de Mostaganem et Oran en vigilance jaune en raison de vents violents.

Cette mise en garde met en évidence la possibilité de conditions météorologiques impactantes, encourageant les habitants de ces zones à prendre des mesures préventives.

Les vents violents pourraient entraîner des rafales significatives, susceptibles d’affecter la circulation routière et maritime. Il est vivement recommandé aux résidents de ces régions de sécuriser tout objet extérieur susceptible d’être emporté par le vent et d’éviter les déplacements non essentiels.

Qu’en est-il des prévisions pour ce samedi 11 novembre ?

Par ailleurs, à travers l’ensemble du territoire algérien, les températures présentent des variations notables. Tizi Ouzou, malgré des vents turbulents, maintient une température douce à 21 degrés Celsius. Alger reste relativement stable avec une température modérée de 22 degrés.

Ces variations thermiques se poursuivent avec Bouira enregistrant une légère baisse à 19 degrés, Tissemsilt affichant 16 degrés, et Relizane maintenant une stabilité thermique à 22 degrés malgré les vents persistants.

Dans les régions du sud-ouest, les températures s’élèvent : Tindouf à 28 degrés, In Guezzam à 34 degrés, et In Salah à 30 degrés. Ouargla maintient une température de 24 degrés, tandis qu’Illizi connaît une chaleur notable avec 31 degrés. Ghardaia présente une température modérée de 22 degrés, assurant des conditions équilibrées malgré les variations locales. El Oued et Timimoun maintiennent des températures respectives de 24 et 23 degrés, offrant une atmosphère relativement douce malgré les défis météorologiques locaux.