BMS – Météo Algérie : alerte orange « vents violents » dans ces wilayas ce mardi 17 décembre

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis un Bulletin Météo Spécial (BMS) plaçant les wilayas d’In Salah, Adrar et Bordj Badji Mokhtar en vigilance orange de niveau 2. Cette alerte concerne des vents violents d’Est à Nord-Est, soufflant à une vitesse estimée entre 60 et 70 km/h, avec des rafales atteignant ou dépassant les 80 km/h. En cours depuis hier à 14h00, cette alerte reste valide ce mardi 17 décembre à 09h00.

Outre cette alerte orange, Météo Algérie a également classé plusieurs autres wilayas en vigilance jaune pour des vents de sable. Les régions concernées incluent Timimoun, In Guezzam, Béni-Abbès et Tindouf. Ces vents pourraient réduire considérablement la visibilité sur les routes et engendrer des conditions de conduite difficiles.

Bulletin météo en Algérie : gelée matinale et pluie locales prévues ce mardi 17 décembre !

La journée de ce mardi s’annonce variée sur le plan météorologique, selon les dernières prévisions de Météo Algérie. Les conditions climatiques se distingueront par un ciel clair à voilé dans certaines régions, tandis que des pluies locales pourraient toucher certaines régions.

Sur les régions du Nord, le ciel restera dégagé à partiellement voilé. Les Hauts Plateaux et les Aurès pourraient connaître la formation de gelée matinale en raison des températures fraîches, une caractéristique fréquente en cette période de l’année qui annonce l’arrivée de la saison hivernale.

🟢 À LIRE AUSSI : Séismes répétitifs en Algérie : secousse tellurique mag. 4.9 enregistrée à Chlef

Le Sud des Oasis, le Sahara oriental ainsi que les massifs du Hoggar et du Tassili verront des passages nuageux parfois denses. Quelques averses locales sont attendues, notamment sur le Sud du Sahara oriental. Ces précipitations devraient toutefois s’estomper progressivement à partir de l’après-midi. Dans les autres régions sahariennes, le ciel restera clair à partiellement voilé, offrant une accalmie bienvenue.

Prévisions météo du mardi : voici les températures du jour !

Côté mercure, les températures maximales prévues mardi oscilleront entre 17 et 19 °C sur les régions côtières. Dans les zones intérieures et les hauts plateaux, elles varieront de 11 à 20 °C, tandis que les régions sahariennes afficheront des valeurs allant de 13 à 27 °C.

🟢 À LIRE AUSSI : Banni depuis 2022 : Ce produit « made in Espagne » revient en Algérie

Ces conditions météorologiques invitent à la prudence, notamment pour les déplacements matinaux dans les zones sujettes à la gelée ou aux précipitations. Pour plus de détails, il est recommandé de consulter les mises à jour de Météo Algérie tout au long de la journée.

Selon les dernières prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM), la température atteindra 17 °C à Alger, Jijel, El Tarf et Skikda. Oran connaîtra une température maximale atteignant 19 °C.

Dans les régions intérieures, le mercure oscillera entre des valeurs fraîches et modérées. Khenchela affichera une température de 11 °C, tandis que M’Sila enregistrera 14 °C. Blida se démarquera avec une valeur légèrement plus élevée de 17 °C, suivie de Chlef et Sidi Bel Abbès, où le thermomètre atteindra 18 °C.

Dans les régions sahariennes, El Meniaa connaîtra une maximale de 17 °C, tandis que Tindouf affichera 19 °C. Adrar, quant à elle, atteindra 20 °C, offrant une douceur relative malgré la proximité des grandes étendues désertiques.