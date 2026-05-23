BMS – Météo Algérie : alerte « orange » vents violents à 80 km/h dès 14h ce samedi, les wilayas concernées

Si vous aviez prévu de prendre la route ce samedi, redoublez de prudence : la météo se dégrade brutalement. Météo Algérie vient de déclencher une alerte orange redoutant des vents violents frôlant les 80 km/h et de dangereuses tempêtes de sable dans le sud du pays. En parallèle, des orages intenses menacent d’autres régions dès la mi-journée. Découvrez si ce BMS concerne votre wilaya.

Un temps contrasté continue de s’imposer en Algérie en cette fin de week-end. Entre pluies orageuses et vents violents, les services de Météo Algérie ont émis un bulletin météo spécial (BMS), plaçant plusieurs wilayas du pays en vigilance orange. Voici ce que vous devez savoir avant de prendre la route.

BMS en Algérie : Vigilance maximale pour des vents violents au Sud

Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont publié un bulletin d’alerte ciblant spécifiquement le sud du pays. Les wilayas d’In Salah et d’Adrar sont directement concernées par des rafales pouvant dépasser les 80 km/h.

Cette alerte entre en vigueur à partir de 14h00 ce samedi et restera valable jusqu’à 18h00 dimanche soir. Une longue plage horaire qui impose une vigilance accrue aux habitants et aux usagers des routes dans ces régions sahariennes.

Ce type de phénomène n’est pas nouveau. Comme le rappelle une précédente alerte météo couvrant plusieurs wilayas du pays, les vents violents accompagnés de soulèvements de sable peuvent réduire fortement la visibilité sur les axes routiers exposés.

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Alerte météo en Algérie : Pluies orageuses prévues dans plusieurs wilayas

En parallèle des vents, un second avis de vigilance concerne les précipitations orageuses. Ces pluies, localement importantes, débuteront à partir de midi ce samedi et se poursuivront jusqu’à minuit.

Plusieurs wilayas du pays doivent faire face à cet épisode pluvieux, il s’agit notamment de Tamanrasset, Illizi, Djanet et In Guezzam. Les cumuls pourraient s’avérer significatifs dans certaines zones, notamment là où le relief accentue les phénomènes orageux.

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Précautions pour les déplacements et vigilance nécessaire

Ce nouveau BMS s’inscrit dans une tendance plus large. Le mois de mai confirme une instabilité météorologique persistante sur une large partie du territoire national.

Les conditions météorologiques alternent entre des calmies brèves et des retours de perturbations. Chaque épisode de répit semble rapidement suivi d’un nouveau phénomène climatique, qu’il s’agisse de pluies orageuses, de vents violents ou de soulèvements de sable.

Face à cette situation, les services de Météo Algérie appellent la population à la prudence. Les déplacements dans les zones sous alerte doivent être limités ou anticipés avec soin.

Pour les régions touchées par les pluies orageuses, le risque de ruissellement et d’accumulation d’eau reste réel. Cette configuration impose une attention particulière, notamment sur les routes et dans les zones urbaines. Les habitants sont invités à consulter régulièrement les mises à jour publiées par les services de Météo Algérie pour suivre l’évolution de la situation en temps réel.

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