BMS – Météo Algérie : alerte orange pluie orageuse sur 17 wilayas ces 11 et 12 janvier

Ce mercredi, l’Office National de Météorologie (ONM) a émis un bulletin spécial de niveau 2, annonçant des conditions météorologiques marquées par des pluies abondantes dans les régions de l’est et du centre du pays. Des pluies orageuses sont attendues sur pas moins de 17 wilayas au cours des deux prochains jours, risquant d’entraver fortement la circulation sur les axes routiers populaires.

17 wilayas touchées par une forte pluie orageuse ces 11 et 12 janvier, l’ONM alerte

Selon les prévisions de l’ONM, plusieurs wilayas, dont Tipaza, Blida, Médéa, Alger et Boumerdès, seront touchées par des précipitations importantes, avec des quantités estimées entre 20 et 30 mm. Ces pluies devraient débuter demain, jeudi 11 janvier 2024, à partir de 6 heures du matin et se poursuivre jusqu’à 21 heures.

D’autres régions, ne seront pas épargnées par cet épisode pluvieux, on citera notamment les wilayas de :

Tizi Ouzou,

Béjaïa,

Jijel,

Bouira,

Constantine,

Mila,

Sétif,

Skikda,

Annaba,

El Tarf,

Guelma,

Souk Ahras.

Ces régions et leurs périphéries connaitront également des pluies abondantes. Les quantités attendues dans ces zones sont estimées entre 20 et 40 mm. Les précipitations débuteront à midi demain, jeudi 11 janvier 2024, et se prolongeront jusqu’à 15 heures le vendredi 12 janvier.

Les citoyens de ces wilayas sont invités à prendre les précautions nécessaires face à ces conditions météorologiques annoncées, notamment en s’assurant que les systèmes de drainage (égouts) sont en bon état et en évitant les déplacements non essentiels pendant les périodes de fortes pluies. Les autorités recommandent également de suivre les mises à jour météorologiques pour toute information supplémentaire.