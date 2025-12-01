BMS – Météo Algérie : alerte « orange » fortes pluies prévues ce lundi 1ᵉʳ décembre dans plusieurs régions

Ce lundi 1ᵉʳ décembre n’est pas seulement un nouveau mois qui commence, c’est aussi un basculement net dans l’ambiance hivernale. Malgré une apparente accalmie sur certaines régions, plusieurs wilayas restent sous la pluie, et les météorologues annoncent déjà un virage brutal dès mercredi. Décembre s’installe avec une dynamique bien plus froide et agitée que ces derniers jours, marquant le début d’un changement de temps beaucoup plus sérieux.

Un premier bulletin spécial de l’Office National de la Météorologie (ONM) signale des pluies marquées dans la wilaya de Tamanrasset. Les quantités prévues oscillent entre 20 et 40 mm, avec un début des précipitations fixé à 9 h lundi matin. Les averses continueront jusqu’à mardi à 21 h, ce qui annonce un épisode prolongé et potentiellement perturbant pour la région.

Un second BMS confirme un autre créneau pluvieux dans le même secteur. Les pluies atteindront encore entre 20 et 40 mm à partir de midi lundi, avant de se poursuivre, elles aussi, jusqu’à mardi à 21 h. Les deux alertes se recoupent et renforcent l’idée d’un épisode particulièrement humide sur l’extrême Sud du pays.

Alerte météo en Algérie : un brutal changement de temps attendu dès mercredi

Les services de météorologie anticipent un basculement radical des conditions climatiques à partir de mercredi. Les modèles numériques internationaux convergent vers l’arrivée de dépressions d’origine polaire. Ces systèmes déverseront à la fois une grande quantité d’humidité et un air glacial qui fera chuter les températures de manière drastique.

Les régions du Centre et de l’Est entreront dans une phase de mauvais temps marqué. Les météorologues prévoient des pluies abondantes, accompagnées de chutes de neige parfois épaisses sur les reliefs. Le froid gagnera rapidement du terrain, et les températures enregistreront une baisse nette dès les premières heures de la journée de mercredi.

Ces dépressions plongeront ensuite vers le bassin méditerranéen, ce qui renforcera davantage l’activité pluvieuse. Dès mardi soir, plusieurs villes du Centre et de l’Est subiront des averses orageuses soutenues et des chutes de neige significatives, notamment sur les hauteurs intérieures. Le cœur de la dépression restera positionné sur ces zones jusqu’à samedi, ce qui prolongera les perturbations.

Les régions de l’Ouest, du Sud-Ouest et de l’extrême Sud entreront elles aussi dans une séquence humide dimanche et lundi. Les reliefs du Hoggar et du Tassili capteront une partie importante des averses orageuses. Les wilayas de Djanet, Illizi, Tamanrasset et le Sud de Béni Abbès enregistreront des pluies intenses dès la matinée de lundi. Les habitants doivent donc se préparer à plusieurs épisodes de précipitations rapprochés.

L’hiver arrive ! Des températures glaciales sur une grande partie du pays

La chute des températures frappera presque tout le territoire. Les régions du Nord, surtout les zones intérieures, afficheront entre –3 °C et 0 °C durant les nuits et les premières heures du matin. Le littoral restera légèrement plus doux, mais la fourchette de 2 à 5 °C confirme l’installation d’un froid humide caractéristique de l’hiver.

Le Sud connaîtra également une baisse notable, avec des températures variant entre 5 et 10 °C au lever du jour. En journée, le contraste persistera : les régions du Nord évolueront entre 10 et 17 °C, avec un temps froid et chargé d’humidité, tandis que le Sud conservera des valeurs plus clémentes, comprises entre 12 et 30 °C selon les zones.