BMS – Météo Algérie : alerte « orange » chutes de neige prévues dans plusieurs régions ce 16 janvier

La fin de semaine s’annonce particulièrement froide et marquée par des chutes de neige sur plusieurs régions du pays, Météo Algérie a d’ailleurs placé en alerte différentes wilayas. Une baisse significative des températures accompagne ces conditions hivernales rigoureuses. Dans cet article, découvrez les prévisions météo qui vous attendent ce jeudi 16 janvier.

L’Office National de la Météorologie (ONM) a publié un bulletin météo spécial (BMS), plaçant en vigilance orange « neige et verglas » les wilayas de Tizi Ouzou, Bouira, Béjaïa, Jijel, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Mila, Oum El Bouaghi, Batna et Khenchela.

Selon cette alerte météo de niveau 2, l’épaisseur de la neige pourrait atteindre entre 10 et 15 cm dans ces régions. Ce BMS est valable pour la journée du jeudi 16 janvier, de minuit jusqu’à 21h.

Vague de froid en Algérie : baisse des températures

Les températures maximales enregistrées témoignent de l’intensité de cette vague de froid. Ce jeudi, le mercure affichera :

Régions côtières : entre 11 °C et 16 °C

: entre 11 °C et 16 °C Régions intérieures : entre 4 °C et 15 °C

: entre 4 °C et 15 °C Régions du sud : entre 10 °C et 26 °C

En outre, les services de Météo Algérie ont placé en vigilance jaune « grand froid » les wilayas de Naama, El Bayadh, Laghouat, Djelfa, Tissemsilt et Tiaret.

Alerte météo en Algérie : pluies attendues dans plusieurs wilayas !

Ce jeudi, les précipitations continueront à s’abattre sur plusieurs régions, marquant un début de journée humide. L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis un bulletin plaçant en vigilance jaune pour des risques de « pluie » les wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf.

Ces zones devraient connaître des précipitations soutenues, nécessitant une vigilance accrue de la part des habitants. Les usagers de la route, en particulier, doivent faire preuve de prudence face aux risques potentiels d’accumulation d’eau et de glissements de terrain.

Prévisions météo en Algérie pour ce jeudi 16 janvier !

La journée de jeudi s’annonce sous le signe de l’hiver avec des précipitations et des chutes de neige affecteront plusieurs régions du pays. Au Nord du pays, le ciel restera généralement nuageux, avec des précipitations qui devraient débuter en soirée. Un temps froid marquera les hauts plateaux, tandis que des chutes de neige seront au rendez-vous durant la nuit sur les reliefs dépassant les 1200 mètres d’altitude.

Les régions du Centre et de l’Est connaîtront un ciel chargé accompagné d’averses, particulièrement sur les régions côtières de l’Est. Les reliefs situés au-delà de 1100 à 1200 mètres d’altitude devraient également être touchés par des chutes de neige, soulignant la rigueur de cette période hivernale.

Au Sud, les conditions météorologiques seront plus clémentes. Quelques passages nuageux sont à prévoir vers l’extrême Sud, notamment au niveau du Hoggar et du Tassili. Le Nord du Sahara et les oasis connaîtront aussi quelques nuages, tandis que le reste des régions sahariennes profitera d’un temps globalement stable et dégagé.

Les conditions hivernales actuelles ainsi que les alertes météo de l’ONM appellent à la prudence, particulièrement dans les zones montagneuses et les régions sujettes aux chutes de neige. Les usagers de la route sont invités à se préparer en conséquence et à suivre les bulletins météorologiques pour des mises à jour régulières.