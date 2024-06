BMS – Météo Algérie : alerte “orange” canicule dans plusieurs wilayas ce jeudi 6 juin !

Alors que le week-end frappe à nos portes, marquant la fin de semaine, le temps reste capricieux avec des contrastes saisissants entre les différentes régions du pays. Tandis que certaines zones continuent d’être arrosées par des pluies persistantes, d’autres font face à une canicule intense. Dans cet article, nous vous aidons à anticiper les conditions météorologiques attendues pour mieux vous préparer.

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis un Bulletin Météo Spécial (BMS) plaçant en vigilance orange “canicule” les wilayas de Sidi Bel Abbès, Mostaganem, Mascara et Relizane. D’après cette alerte à la vigilance de niveau 2, dont la validité s’étend du jeudi 6 au vendredi 7 juin 2024, les températures maximales dans ces régions oscilleront entre 42 °C et 44 °C, avec des pics pouvant atteindre localement 45 °C à 46 °C vendredi, particulièrement dans les zones intérieures.

En outre, Météo Algérie a prévu un temps chaud, voire caniculaire, ce jeudi 6 juin sur les régions proches côtières et intérieures de l’Ouest et du Centre-Ouest du pays. Avec des maximales oscillant entre 30 et 39 °C sur les régions côtières, entre 30 et 42 °C sur les régions intérieures et entre 36 et 46 °C sur les régions sahariennes.

Conseils pratiques pour affronter la canicule :

Hydratez-vous régulièrement : Buvez de l’eau fréquemment, même sans soif, pour compenser les pertes en eau dues à la transpiration.

Buvez de l’eau fréquemment, même sans soif, pour compenser les pertes en eau dues à la transpiration. Évitez les heures chaudes : Limitez les sorties et les activités extérieures entre 11 h et 16 h, les heures les plus chaudes de la journée.

Limitez les sorties et les activités extérieures entre 11 h et 16 h, les heures les plus chaudes de la journée. Refroidissez votre habitat : Fermez les volets et rideaux pour garder votre maison fraîche.

Fermez les volets et rideaux pour garder votre maison fraîche. Portez des vêtements légers : Optez pour des vêtements amples, légers et de couleur claire pour mieux supporter la chaleur.

Prévisions météo en Algérie : quel temps prévoir ce jeudi 6 juin ?

De plus, les services de Météo Algérie ont fait savoir que le bulletin de ce jeudi prévoit un ciel dégagé à partiellement voilé sur les régions Nord du pays. Cependant, l’après-midi/soirée connaîtra l’apparition de formations cumuliformes sur l’intérieur, les hauts plateaux et les Aurès. Ces formations pourraient évoluer en orages isolés, particulièrement sur les régions Ouest et Centre, apportant quelques averses locales. Les résidents de ces zones doivent rester attentifs aux changements soudains de la météo, surtout en fin de journée.

En ce qui concerne les régions sahariennes, la météo de ce 6 juin promet un ciel dégagé à partiellement voilé. À partir de l’après-midi, des foyers orageux isolés pourraient se développer, notamment de l’Extrême Sud vers le Hoggar et le Tassili. Ces orages isolés pourraient également engendrer quelques averses localisées.

D’ailleurs, l’Office National de la Météorologie (ONM) a émis une alerte qui place en vigilance jaune plusieurs wilayas en raison des risques de pluie et d’orages. Cette alerte concerne les wilayas de Tissemsilt, Laghouat, M’sila, Tiaret, Tamanrasset, Tébessa, Djanet, Djelfa, Tlemcen, El-Bayadh, Khenchela, Médéa, Naâma et Bouira. Cette vigilance appelle les résidents de ces régions à la prudence, en particulier les conducteurs.