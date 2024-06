BMS – Météo Algérie : alerte “orange” canicule ce lundi 17 juin, 2ᵉ jour de l’Aïd al-Adha

Le premier jour de l’Aïd al-Adha a bénéficié d’un temps relativement clément, mais qu’en est-il de ce deuxième jour ? La canicule semble persister dans certaines régions du pays, avec des températures frôlant les 49 °C. Dans cet article, découvrez les prévisions météo de ce lundi 17 juin et préparez-vous en conséquence !

Dans un Bulletin Météo Spécial (BMS), l’Office National de la Météorologie (ONM) a placé en vigilance orange “canicule” les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, In Salah et Adrar. D’après cette alerte de niveau 2, les températures maximales atteindront et pourront dépasser les 49 °C, tandis que les températures minimales afficheront des valeurs comprises entre 34 et 38 °C.

Les services de Météo Algérie ont précisé que ce BMS reste en vigueur ce lundi 17 juin 2024. Les habitants des wilayas concernées doivent prendre des précautions nécessaires face à cette chaleur extrême, en s’hydratant régulièrement et en évitant les sorties aux heures les plus chaudes.

Le bulletin météo en Algérie pour ce 2ᵉ jour de l’Aïd al-Adha !

En outre, les prévisions météo de ce lundi 17 juin annoncent un ciel généralement dégagé à partiellement voilé sur l’ensemble des régions Nord du pays. Quelques nuages plus denses marqueront certaines régions de l’intérieur, pouvant occasionner quelques pluies. D’ailleurs, l’ONM a placé en vigilance jaune “pluie” et “orage” les wilayas de Souk-Ahras, Laghouat, M’sila, Tébessa, Djelfa, El-Bayadh, Naâma et Ouled-Djellal. Au niveau des régions sahariennes, a indiqué qu’un ciel partiellement voilé prévaudra en général.

Du côté du mercure, il est important de savoir que les températures maximales prévues pour ce lundi varieront significativement selon les zones géographiques. Sur les régions côtières, le mercure oscillera entre 28 et 33 °C. Dans les régions intérieures, les températures atteindront entre 35 et 40 °C, avec des pics pouvant aller jusqu’à 42 °C sur les hauts plateaux du Centre.

Enfin, dans le Nord Sahara, le Sud-Ouest et le Hoggar/Tassili, les températures maximales se situeront entre 34 et 42 °C. Dans les autres régions sahariennes, le mercure grimpera entre 42 et 47 °C, pouvant localement atteindre les 49 °C dans le Sahara Central.