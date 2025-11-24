BMS pluies intenses : jusqu’à 60 mm attendus dans ces 14 wilayas dès mardi 25 novembre

Les services météorologiques ont lancé, ce lundi, un bulletin spécial mettant en garde contre des précipitations orageuses accompagnées de chutes de grêle.

Selon ce bulletin, les wilayas concernées par ces fortes pluies sont réparties en deux groupes, avec des quantités attendues et des durées de validité distinctes.

En effet, les services de météorologie mettent en garde contre de fortes pluies orageuses et des chutes de grêle attendues à partir de demain, mardi 25 novembre 2025.

Une première vague, de 30 à 50 mm, impactera Chlef, Tipaza, Alger, Blida, Boumerdès, le nord de Médéa et Bouira, de 10h00 à 21h00 mardi.

Une seconde vague, plus intense, frappera à partir de midi mardi jusqu’à 21h00 mercredi les régions de Tizi Ouzou, le nord de Sétif, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf, où les cumuls pourraient atteindre ou dépasser les 60 mm localement, nécessitant une vigilance accrue.

Les autorités appellent les citoyens des wilayas mentionnées à la plus grande vigilance et à prendre les précautions nécessaires face aux risques d’inondations et de perturbations.

Retour de l’hiver : Les premières neiges s’abattent sur l’Algérie

Rappelons que l’Algérie a enfin basculé dans un climat de saison. Ce vendredi 21 novembre a marqué l’arrivée des premières chutes de neige, offrant un manteau blanc bienvenu sur les reliefs après un automne d’une douceur exceptionnelle, voire anormale.

Les flocons, attendus par beaucoup après un été qui s’est éternisé, ont recouvert les montagnes et les régions situées à plus de 900 mètres d’altitude. Si l’événement est salué par la population, il a rapidement engendré des complications majeures sur le réseau routier.

Comme à son habitude, l’axe stratégique de la RN 15 est devenu impraticable au niveau du col de Tirourda, qui culmine à 1 750 mètres entre Tizi-Ouzou et Bouira. La Gendarmerie Nationale a été contrainte d’intervenir dès ce vendredi matin pour porter secours aux automobilistes surpris par l’abondance des précipitations.

Dans une vidéo diffusée sur sa page Tariki, la Gendarmerie Nationale a d’ailleurs émis un appel à la prudence, demandant instamment aux usagers d’éviter d’emprunter ce tronçon et de renoncer aux déplacements vers les hauteurs.

Parallèlement, les éléments de la Protection Civile ont mené une opération de sauvetage cruciale. Ils sont intervenus au niveau du col de Tizi N’Koulal sur la RN 30, également entre Tizi-Ouzou et Bouira dans le massif du Djurdjura. Vingt-et-une personnes ont été secourues après avoir été bloquées par la neige à bord d’un bus et d’une voiture sur ce col qui s’élève à 1 563 mètres d’altitude.

De nombreux internautes ont partagé des clichés et des vidéos des chutes de neige, témoignant de l’étendue du phénomène qui a touché des régions comme Chréa, Akfadou, les Babors, Tikjda, M’sila, Ait Smail (à l’est de Bejaia) et Sétif. Ces premiers flocons, survenant après un été particulièrement long, ont été largement bien accueillis par les Algériens.