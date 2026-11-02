BMS jusqu’à 40 mm de pluie attendus : plusieurs régions sous vigilance ce mardi 3 novembre

L’Office national de la météorologie (ONM) a émis trois nouveaux bulletins météorologiques spéciaux (BMS) de niveau 2, annonçant des cumuls pouvant atteindre ou dépasser localement 40 mm dans certaines wilayas.

Le temps s’annonce particulièrement pluvieux ce mardi 3 novembre dans plusieurs régions du pays. Les services de l’ONM ont placé plusieurs wilayas sous vigilance en raison de risques de précipitations importantes.

Trois bulletins météorologiques spéciaux (BMS) de niveau 2 ont été émis. Ils concernent principalement l’Ouest, le Sud-Ouest et les Hauts Plateaux, avec des quantités de pluie susceptibles d’atteindre localement 40 mm, voire davantage dans certaines régions.

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BMS en Algérie : pluies jusqu’à 40 mm dans sept wilayas de l’Ouest

Le premier BMS concerne les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda, Mascara, Naâma, El Bayadh et Béchar. Les précipitations attendues devraient atteindre entre 20 et 30 mm, avec des cumuls pouvant localement atteindre ou dépasser 40 mm. Cette alerte de niveau 2 entre en vigueur ce mardi 3 novembre à 9 h et reste valable jusqu’au mercredi 4 novembre à 12 h.

Un deuxième bulletin spécial annonce des pluies dans les wilayas de Tiaret, Laghouat, Djelfa et M’Sila. Les quantités prévues sont comprises entre 20 et 40 mm. La validité de cette alerte s’étend du mardi 3 novembre à 15 h jusqu’au mercredi 4 novembre à 15 h.

Le troisième BMS concerne les wilayas de Tindouf et de Béni Abbès, où des précipitations comprises entre 20 et 30 mm sont attendues. Les pluies devraient débuter mardi 3 novembre à 6 h et se poursuivre jusqu’au mercredi 4 novembre à 6 h, selon les prévisions de l’ONM.

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Alerte météo : plusieurs autres wilayas exposées aux pluies et aux orages

En complément de ces trois bulletins spéciaux, les prévisions météorologiques annoncent également des pluies accompagnées d’orages dans plusieurs autres régions du pays.

Les wilayas concernées sont Sétif, Bordj Bou Arréridj, Bouira, Médéa, Batna, Biskra, M’Sila, Ouled Djellal, Djelfa, Tissemsilt, Tiaret, Laghouat, Mascara, Saïda, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, El Bayadh, Naâma, Timimoun, Béchar, Béni Abbès, Tindouf et Bordj Badji Mokhtar.

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Face à ces conditions météorologiques, les automobilistes doivent redoubler de vigilance, notamment sur les axes susceptibles d’être affectés par les fortes précipitations. Il est important de réduire la vitesse, de s’éloigner des lits d’oueds et de ne jamais tenter de traverser les eaux de ruissellement, même lorsque leur niveau semble faible.

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