BMS : jusqu’à 15 cm de neige sur plusieurs wilayas du nord

À partir de demain, dimanche 27 novembre, 17 wilayas seront au rendez-vous avec des chutes de neiges dont l’épaisseur est estimée entre 5 et 10 cm. Selon l’office national de Météorologie, il s’agit des reliefs du nord du pays dépassant 900/1000 mètres d’altitude.

Parmi les wilayas concernées, figurent Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Saida, le nord d’El Bayadh, le nord de Laghouat, le nord de Djelfa, Tiaret et Tissemsilt. La validité de ce BMS s’étale du Dimanche 28 Novembre 2021 de 03h00 jusqu’à 15h00.

D’un autre côté, des chutes de neige, accompagnées de rafales de vent sous orages affecteront dimanche à 15 h 00 les wilayas de Médéa, Blida, Bouira, Tizi-Ouzou, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Bejaia, Batna et Khenchela. Ce BMS prendra fin lundi 29 Novembre 2021 à 06h00.

Quant aux températures, un froid hivernal règnera à partir de la semaine prochaine, sur l’ensemble des wilayas du pays. En effet, Météo Algérie prévoit une vague de froid inhabituel notamment dans les villes de l’intérieur.

Routes bloquées dès les premières chutes de neige

Depuis quelques jours, l’Office National de la météorologique a émis plusieurs BMS pour mettre en garde les citoyens contre des perturbations climatiques.

En effet, la neige est tombée dans la nuit de vendredi à samedi, sur les hauteurs de la wilaya de Batna. Il s’agit plus précisément des hauteurs de Theniet Baali sur la route entre Ichemoul et Arris et de Theniet R’ssasse sur la RN 87 entre les villes de Batna et Theniet El Abed.

Ces axes montagneux ont été recouvert de grandes quantités de neige ayant nécessité l’intervention des éléments de l’unité secondaire de la Protection civile d’Arris, afin d’apporter leur aide aux citoyens bloqués dans leurs véhicules.

Selon la cellule de communication de la PC, Les premières neiges qui sont tombées, ont perturbé dès la matinée de ce samedi 27 novembre le trafic automobile. Ainsi, les éléments de la PC ont été immédiatement mobilisés pour assister des véhicules bloqués par la neige et le verglas.