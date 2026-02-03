BMS : fortes pluies et rafales puissantes attendues dans plusieurs wilayas

L’Office national de la météorologie (ONM) a émis une alerte météo spéciale annonçant un épisode d’intempéries marqué par de fortes pluies et des vents violents touchant plusieurs régions du pays à partir de ce mercredi 4 février 2026.

Selon le bulletin météorologique spécial (BMS), des précipitations comprises entre 20 et 40 mm, pouvant atteindre localement 50 mm, sont prévues à partir de 09h00 mercredi jusqu’à 03h00 jeudi 5 février.

Pluies abondantes sur le centre du pays

Les wilayas concernées par cet épisode pluvieux sont : Médéa, Blida, Alger, Boumerdès, Bouira et Tizi Ouzou. Ces régions pourraient connaître des averses parfois intenses, susceptibles d’entraîner des accumulations d’eau importantes, notamment dans les zones urbaines et les axes routiers sensibles.

Les autorités appellent à la vigilance, en particulier dans les zones connues pour les risques de ruissellement, d’inondations temporaires ou de glissements de terrain.

Vents forts jusqu’à 90 km/h : vigilance orange

Parallèlement aux précipitations, l’ONM a placé plusieurs wilayas en vigilance “Orange” en raison de vents forts pouvant atteindre ou dépasser 90 km/h.

Les wilayas de Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Aïn Defla et Tipaza seront touchées dès mercredi de 09h00 à 18h00, avec des vents de secteur sud-ouest, soufflant entre 60 et 70 km/h, avec des rafales parfois très fortes.

Les vents violents s’étendront également aux wilayas d’Alger, Boumerdès, Blida et Médéa, où ils sont attendus de 12h00 à 21h00 mercredi, avec les mêmes intensités. Ces conditions pourraient perturber la circulation routière, le trafic maritime et provoquer des chutes d’objets ou d’arbres fragilisés.

Appel à la prudence

Face à cette situation météorologique instable, les services concernés recommandent aux citoyens de :

Limiter les déplacements non nécessaires ,

, Éviter les zones exposées aux inondations,

aux inondations, Sécuriser les objets pouvant être emportés par le vent,

Redoubler de vigilance sur les routes, notamment pour les poids lourds.

Les autorités locales restent mobilisées afin de prévenir tout risque lié à ces conditions climatiques, tandis que l’ONM appelle à suivre régulièrement l’évolution des bulletins météo.

