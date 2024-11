BMS : fortes pluies attendues dans plusieurs régions algériennes

Les services météorologiques ont annoncé des pluies orageuses intenses à partir de ce samedi, à compter de midi. Dans une mise en garde spéciale, les prévisions indiquent des précipitations pouvant dépasser les 40 mm localement, accompagnées de grêlons.

Ces intempéries sont attendues sur plusieurs régions, notamment dans les wilayas de Béchar, Naama, El Bayadh, Laghouat, Ghardaïa, El Menia et Timimoun. La pluie est prévue pour se poursuivre jusqu’à 6h00 dimanche matin, affectant ainsi plusieurs activités et nécessitant une vigilance accrue.

Poursuite des conditions orageuses sur plusieurs wilayas

Selon un avertissement complémentaire des mêmes services, des pluies orageuses importantes continueront de tomber jusqu’à 18h00 ce samedi, principalement dans les wilayas de Naama, El Bayadh, Ghardaïa et El Meghir. Par ailleurs, d’autres régions, telles que Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Mascara, Saïda, Béchar, Beni Abbes, Tiaret, Tissemsilt, Médéa, Djelfa, M’sila et Bouira, devraient également faire face à des cellules orageuses à partir de 15h00, avec des impacts attendus jusqu’à 21h00.

Un dernier avertissement souligne que des cellules orageuses persisteront jusqu’à l’aube de dimanche sur les wilayas d’El Laghouat, Timimoun, El Menia, Ouargla, Tamanrasset, Ouled Djellal, Biskra, Khenchela, Batna, Sétif et Bordj Bou Arréridj.

Quels sont les conseils à suivre dans ce genre de situation ?

Face à ces prévisions météorologiques, il est essentiel de prendre certaines précautions pour garantir la sécurité de tous. Il est recommandé d’éviter les déplacements inutiles et de rester chez soi pendant les périodes d’orage, surtout si des routes peuvent être inondées.

Protéger vos biens est également primordial, il est conseillé de s’assurer que les fenêtres et les portes sont bien fermées pour éviter les infiltrations d’eau et de déplacer les objets sensibles à l’extérieur à l’abri. Il est aussi important de rester informé en suivant les mises à jour météorologiques via les médias et les réseaux sociaux pour connaître l’évolution de la situation.