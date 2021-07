BMS : forte vague de chaleur sur 10 wilayas du nord du pays

Plusieurs wilayas du nord du pays seront demain dimanche 11 juillet 2021 touchées par une forte vague de chaleur dot les températures pourront atteindre les 48°, selon un bulletin météo spéciale annoncé par Météo Algérie.

Cette nouvelle vague devra toucher huit wilayas du nord du pays durant les prochaines 48 heures, selon la même source. Il s’agit des wilayas de Tlemcen, Sidi Belabes, Chlef, Ain Defla, Bouira, Tizi-Ouzou, Msila et Batna.

La validité de ce bulletin s’étalera à partir de demain à partir de dimanche à 12 h 00 jusqu’à lundi à 21 h 00. Les températures pourront atteindre jusqu’à 48° dans certaines wilayas, précise encore Météo Algérie.

Le bulletin spécial a également précisé que les températures durant cette nouvelle vague de chaleur, des pics de température pourront atteindre 46 à 47 degrés sur l’axe Relizane, Chlef et Ain Defla.

Les précautions à prendre en cas de canicule

Les citoyens sont appelés à prendre les précautions nécessaires pour se protéger des effets des fortes chaleurs. Les populations vulnérables, constituées des enfants en bas âge, des personnes âgées et des malades chroniques, doivent prendre certaines précautions pour éviter de fâcheuses conséquences de ces chaleurs.

Il est recommandé aux citoyens de fermer les volets et les rideaux des façades des logements exposés au soleil, de maintenir les fenêtres fermées tant que la température extérieure est supérieure à la température intérieure, d’éviter de sortir aux heures les plus chaudes, de le faire, en cas de besoin impératif, tôt le matin ou tard le soir, de mettre des vêtements légers et amples et de rester à l’ombre et à l’abri d’une exposition prolongée au soleil.

Il est préconisé, aussi, de prendre, dans la mesure du possible, plusieurs douches par jour, de boire suffisamment d’eau et d’éviter les boissons très sucrées ou à forte teneur en caféine, ainsi que les activités extérieures (sports, jardinage, bricolage, etc.).