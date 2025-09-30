BMS – Fortes pluies et orages attendus dans 18 wilayas à partir de ce mardi soir 

L’Office national de la météorologie (ONM) a émis, ce mardi 30 septembre 2025, un bulletin spécial (BMS) plaçant plusieurs wilayas du pays en vigilance jaune, avec de fortes pluies et orages en vue.

Le temps, instable et orageux, doit s’étendre sur aujourd’hui et demain, mercredi, nécessitant la plus grande prudence de la part des citoyens, notamment les automobilistes.

BMS – Pluie et orages : 16 wilayas sous vigilance jaune ce mardi 30 septembre

Dès ce mardi soir, le temps se dégrade significativement sur un large quart nord-est du pays. Le bulletin météorologique annonce deux phénomènes principaux.

Des pluies attendues du littoral à l’intérieur

Un régime pluvieux,parfois soutenu, doit concerner les wilayas d’El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Constantine, Mila, Sétif, Tébessa, Khenchela et Oum El Bouaghi. Les précipitations touchent ainsi aussi bien les régions côtières que les hauts plateaux.

Le tonnerre gronde sur seize wilayas

La situation s’accompagne d’une activité orageuse notable. Les orages sont en effet prévus sur l’ensemble des wilayas citées précédemment, auxquelles viennent s’ajouter Souk Ahras, Guelma, Boumerdès et Alger. La capitale et ses alentours doivent donc s’attendre à un ciel agité.

Météo Algérie : extension des perturbations à 18 wilayas ce mercredi 1er octobre

La journée de mercredi ne connaîtra pas d’accalmie. Au contraire, la perturbation météorologique gagne en ampleur et en étendue géographique.

Intempéries : la liste des wilayas concernées s’allonge

Le régime pluvieux s’étendra demain à deux wilayas supplémentaires :

Bordj Bou Arreridj.

Bouira.

Les averses continueront de s’abattre sur un axe allant de la frontière tunisienne jusqu’aux portes du centre du pays.

Des orages persistants en vue dans l’Est et le centre du pays

L’activité électrique, loin de faiblir, suivra la même progression. Les orages sont ainsi annoncés sur l’ensemble des wilayas touchées par les pluies. Confirmant un temps globalement perturbé et potentiellement dangereux pour les activités en extérieur.

Prévention et sécurité : les bons réflexes à adopter pendant les intempéries

Face à ces intempéries annoncées, les autorités appellent à la vigilance. Il est fortement conseillé aux citoyens des régions concernées de différer, si possible, leurs déplacements non essentiels.

En outre, sur la route, une prudence accrue est de mise. La chaussée devient glissante et la visibilité peut chuter brutalement. Il est également recommandé de s’éloigner des berges des oueds et des zones basses susceptibles de s’inonder rapidement.