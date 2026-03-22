BMS en Algérie : vigilance « orange » pour fortes pluies dans plusieurs wilayas les 22 et 23 mars !

En ce dimanche 22 mars, troisième jour de l’Aïd el-Fitr en Algérie, les conditions météorologiques restent agitées sur une large partie du territoire. Les services de l’Office national de la météorologie (ONM) maintiennent un niveau de vigilance élevé et ont émis deux nouveaux bulletins météorologiques spéciaux (BMS), plaçant plusieurs wilayas en vigilance orange pour des risques de pluies orageuses.

Alors que les célébrations de l’Aïd se poursuivent, cette situation impose une attention particulière, notamment pour les déplacements et les activités en extérieur. Dans cet article, découvrez quelles sont les wilayas en alerte.

BMS – Météo Algérie : des pluies orageuses accompagnées de grêle

Les premières alertes « orange »concernent des pluies orageuses localement importantes, souvent accompagnées de chutes de grêle, dans plusieurs régions du sud du pays. Les wilayas de Bordj Badji Mokhtar et Adrar figurent en première ligne face à cet épisode instable.

Les cumuls de pluie pourraient atteindre 30 mm, avec des averses parfois intenses. L’épisode, débutera ce dimanche après-midi et devrait se prolonger jusqu’à 09h00 lundi, avant de laisser place à une nouvelle phase d’instabilité.

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En effet, un second bulletin spécial prolonge cette vigilance. Les services météorologiques annoncent la poursuite de pluies orageuses parfois soutenues, toujours accompagnées de grêle, dans les wilayas de Béchar, Timimoun et El Meniaa.Et ce, tout au long de la journée du lundi 23 mars, avec une validité qui s’étend de 06h00 à 21h00.

Alerte météo en Algérie : une instabilité généralisée dans plusieurs wilayas

Au-delà de ces régions, l’instabilité s’étend à de nombreuses wilayas à travers le pays. Ce dimanche, des pluies orageuses accompagnées de vents forts touchent plusieurs zones.

Les wilayas de Tébessa, Biskra, Ghardaïa, Ouled Djellal, Batna, El M’ghair, Touggourt, Illizi, In Salah, Adrar, Bordj Badji Mokhtar, M’sila et Djelfa restent particulièrement exposées. Les précipitations, parfois intenses, pourraient se poursuivre jusqu’aux premières heures de ce lundi.

D’autres régions de l’intérieur, comme Tiaret, Laghouat, Saïda, El Bayadh, Sidi Bel Abbès et Naâma, connaiteront également des pluies orageuses notables jusqu’en début d’après-midi aujourd’hui, illustrant l’ampleur de cette perturbation.

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En parallèle des précipitations, plusieurs wilayas du sud subissent des vents soutenus, souvent accompagnés de soulèvements de sable. Ce phénomène concerne notamment Timimoun, Adrar, In Salah, Illizi, Tamanrasset et In Guezzam.

Ces rafales peuvent réduire considérablement la visibilité et compliquer les conditions de circulation, en particulier sur les axes routiers exposés. Dans certaines zones désertiques, les tempêtes de sable peuvent survenir brutalement, rendant les déplacements plus risqués.

Cette situation météorologique intervient en pleine période de l’Aïd el-Fitr, marquée par une forte mobilité des citoyens à travers le pays. Les visites familiales et les déplacements inter-wilayas se multiplient, augmentant les risques liés aux conditions météo. Les autorités appellent ainsi à la prudence, notamment dans les régions concernées par les alertes. Les automobilistes doivent adapter leur conduite face aux routes glissantes, à la baisse de visibilité et aux rafales de vent.