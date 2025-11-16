BMS en Algérie : vigilance « ORANGE », jusqu’à 40 mm de pluies dans ces wilayas !

L’Office National de Météorologie (ONM) vient d’émettre un Bulletin Météorologique Spécial (BMS) de niveau de vigilance « Orange », annonçant le lundi 17 novembre 2025 marqué par des intempéries pour les habitants de l’ouest du pays et quelques wilayas de l’intérieur du centre.

Selon les prévisions de l’ONM, des pluies parfois sous forme d’averses orageuses sont attendues, accompagnées de rafales de vent sous les orages.

Météo Algérie : Demain lundi le 17 novembre pluvieux et orageux s’annonce dans l’ouest du pays. Ce changement drastique du temps nécessitent des mesures préventives pour éviter tous désagréments. Les autorités appellent à la vigilance.

Les habitants des régions concernées sont appelés à faire preuve de prudence face aux risques potentiels liés aux intempéries. L’ONM recommande de se tenir informé de l’évolution de la situation météorologique et de suivre les consignes de sécurité diffusées par les autorités compétentes.

Quelles sont les wilayas concernées par l’alerte de l’ONM ?

Cette alerte de niveau « Orange » concerne les wilayas suivantes :

Mostaganem, Chlef, Tlemcen, Sidi Bel Abbés, Mascara, Saida, Relizane, Tiaret, Tissemsilt, Médéa, Bouira, Tizi Ouzou, Nord de Naâma et Nord d’El Bayadh.

Les services de la météorologie estiment que les quantités de pluie pourraient atteindre entre 20 et 40 mm sur les régions concernées. L’épisode pluvieux débutera ce lundi 17 novembre à 06h00 et devrait se poursuivre toute la journée jusqu’en début de soirée à 18h00.

Retournement Météorologique : Fin de la douceur, l’ouest en vigilance jaune

Le début de semaine marque un changement météorologique notable en Algérie après une période de douceur inhabituelle. Dès ce dimanche 16 novembre, une perturbation active touche principalement l’Ouest du pays avec le retour des pluies, d’averses orageuses et d’un ciel plus chargé.

Météo Algérie place plusieurs wilayas de l’Ouest en vigilance jaune : Tissemsilt, Tiaret, Mascara, Saïda, Sidi Bel Abbès et Tlemcen. Ces régions sont concernées par des averses orageuses prévues entre dimanche à 18h00 et lundi 03h00, annonçant une soirée instable avec des précipitations localement fortes.

Disparités Régionales : Le temps en Algérie partagé entre pluies à l’Ouest et soleil au Sud

Sur le plan national, la situation reste contrastée. Au Nord, malgré une nébulosité de plus en plus dense, les températures Algérie demeurent au-dessus des normales de saison. Le Centre et l’Est connaissent un temps mitigé, alternant entre éclaircies et nuages, signe d’une atmosphère hésitante avant une probable dégradation.

À l’Ouest, le changement est plus marqué : la matinée demeure relativement calme, mais les nuages s’intensifient avant de donner place à des pluies en fin de journée. Les températures Algérie restent modérées, oscillant entre 24 et 28 °C sur le littoral et entre 21 et 27 °C dans l’intérieur. Les vents, soufflant jusqu’à 50 km/h, renforcent le caractère dynamique de la perturbation.

En revanche, le Sud conserve un temps stable et dégagé, accompagné de températures élevées mais sans excès, allant de 25 à 36 °C. Les vents peuvent atteindre 40 km/h sans impacts significatifs.

Ainsi, ce dimanche apparaît comme une journée charnière marquée par de fortes disparités climatiques, entre instabilité au Nord-Ouest et conditions plus calmes au Sud.