BMS en Algérie : vigilance « orange », chutes de neige et fortes pluies attendues dès ce dimanche 29 mars

Le décor change brutalement. En ce début de semaine, une perturbation d’envergure s’installe sur l’Algérie et impose un temps nettement plus hivernal que printanier. Pluies soutenues, chutes de neige et risques de verglas vont rythmer la journée de ce dimanche 29 mars, sous la surveillance étroite des services de l’Office National de la Météorologie (ONM), qui ont déclenché plusieurs Bulletins Météo Spéciaux (BMS) de niveau orange.

Les reliefs du nord du pays se préparent à un épisode neigeux significatif. Dès la matinée de dimanche, les wilayas de Tipaza, Aïn Defla, Tissemsilt, Blida, Médéa, Boumerdès, Béjaïa, Bouira et Tizi Ouzou verront la neige s’installer au-dessus de 900 à 1000 mètres d’altitude. Les cumuls pourraient atteindre entre 15 et 25 cm, une épaisseur loin d’être anodine qui risque de perturber fortement la circulation.

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Dans une seconde vague, à partir de la mi-journée, les Hauts Plateaux ne seront pas en reste. M’sila, Djelfa, Tiaret, Saïda, Laghouat et le nord d’El Bayadh enregistreront des chutes de neige comprises entre 10 et 20 cm sur les zones en altitude.

Plus à l’est, les wilayas de Bordj Bou Arreridj, Sétif, Jijel, Mila, Constantine, Batna, Khenchela, Oum El Bouaghi et Tébessa connaîtront également des précipitations neigeuses, avec des accumulations oscillant entre 5 et 15 cm au-delà de 1100 à 1200 mètres. Ces épisodes s’étaleront globalement entre dimanche matin et la nuit de lundi, avec un risque accru de verglas sur les axes routiers en altitude.

BMS – Météo Algérie : Pluies soutenues sur les régions côtières et intérieures

En parallèle, les pluies vont concerner une large bande nord du pays. Dès les premières heures de la journée, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Guelma et Souk Ahras enregistreront des précipitations estimées entre 20 et 30 mm.

Le centre du pays subira les épisodes les plus marqués. Tipaza, Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou, Aïn Defla, Blida, Médéa et Bouira devraient recevoir entre 20 et 40 mm de pluie, avec des pointes pouvant dépasser localement les 50 mm. Une intensité qui laisse présager des ruissellements importants, notamment dans les zones urbaines.

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Dans l’intérieur est, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Oum El Bouaghi, Batna ainsi que le nord de Khenchela et de Tébessa connaîtront également des précipitations soutenues, avec des cumuls compris entre 20 et 30 mm au cours de l’après-midi.

Cette dégradation ne se limite pas à quelques heures. Les différentes alertes émises par l’ONM couvrent une large plage horaire allant de dimanche matin jusqu’à la nuit de lundi, traduisant une situation météorologique bien installée.

Alertes météo : vigilance recommandée face aux conditions difficiles

Face à cet épisode, la prudence s’impose, en particulier sur les routes de montagne où neige et verglas risquent de compliquer sérieusement les déplacements. Les automobilistes devront adapter leur conduite, tandis que les habitants des zones exposées resteront attentifs à l’évolution de la situation.

Ce dimanche 29 mars s’annonce donc comme une journée sous tension météo, où le printemps devra encore patienter avant de reprendre ses droits.