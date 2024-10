BMS en Algérie : temps froid et pluvieux attendu dans plusieurs régions ce samedi 19 octobre

La saison automnale se fait de plus en plus ressentir en Algérie, avec des prévisions météorologiques qui attestent cette transition. Ce week-end, un temps pluvieux et relativement froid continue de s’imposer sur plusieurs régions du pays.

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis un bulletin météo spécial (BMS), plaçant en vigilance orange de niveau 2 pour des risques de pluie les wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf.

Dans ces régions, des précipitations importantes sont attendues, avec des cumuls compris entre 20 et 40 mm. Ce BMS, en vigueur depuis vendredi à 15h00, se prolongera jusqu’à ce samedi 19 octobre à 15h00, au moins.

Temps pluvieux en Algérie : que dit le bulletin météo de ce samedi 19 octobre ?

Ce samedi 19 octobre, le bulletin de Météo Algérie annonce un ciel partiellement voilé sur l’Ouest du pays, avec des passages nuageux pouvant apporter des pluies locales, surtout sur les régions côtières durant la matinée. L’après-midi, des nuages se développeront sur les régions intérieures et les hauts plateaux.

Dans le Centre du pays, l’Office National de la Météorologie (ONM) prévoit des passages nuageux localement denses, avec des pluies parfois orageuses sur les régions côtières et intérieures.

À l’Est, un temps couvert dominera les régions côtières et intérieures, avec des pluies parfois soutenues, notamment sur les zones proches du littoral. Les hauts plateaux et la région des Aurès connaîtront des passages nuageux accompagnés de pluies éparses durant la matinée.

Ennfin, en ce qui concerne les régions sahariennes, un ciel dégagé à partiellement voilé prédominera, avec des passages nuageux sur le Nord Sahara et la région des Oasis.

Dans l’après-midi, des nuages se développeront le long de la bande frontalière algéro-malienne, notamment vers le Hoggar et le Tassili, pouvant occasionner des orages isolés.

Baisse des températures en Algérie : jusqu’à 17 °C attendus aujourd’hui !

Côté températures, la baisse du mercure se poursuit, annonçant un temps relativement frais qui incite à ressortir les vestes. Ainsi, les températures maximales pour ce samedi oscilleront entre 19 et 26 °C sur les régions côtières, entre 17 et 25 °C sur les régions intérieures et entre 21 et 41 °C sur les régions sahariennes.