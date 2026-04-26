BMS en Algérie : pluies orageuses jusqu’à 40 mm ce 26 avril, plusieurs wilayas en vigilance orange

Ce dimanche 26 avril, des orages et des pluies vont s’abattre sur une grande partie de l’Algérie. Avec des cumuls pouvant dépasser les 40 mm en quelques heures, l’ONM a déclenché l’alerte orange dans plusieurs wilayas du pays. Votre région est-elle dans la zone en vigilance ? Voici la liste détaillée des wilayas frappées par cette forte dégradation dès 15 heures.

Après une accalmie relative, la pluie s’installe de nouveau dans le paysage météo national. En ce dimanche 26 avril, Météo Algérie active un nouveau Bulletin météo spécial (BMS) et place plusieurs wilayas en vigilance orange. Au programme, des averses orageuses parfois soutenues, avec des cumuls localement importants attendus dans plusieurs régions du pays.

Selon les services météorologiques, un premier épisode pluvieux concernera dès 15h00 les wilayas de Tiaret, Tissemsilt, Aïn Defla, Blida, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Sétif et Oum El Bouaghi. Dans ces régions, les précipitations prendront un caractère orageux et pourraient dépasser localement les 40 mm. Cet épisode devrait se maintenir jusqu’à 22h00, avec une intensité variable selon les zones.

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Cette configuration traduit une instabilité marquée de la masse d’air, typique des transitions saisonnières, où les contrastes thermiques favorisent la formation d’orages parfois actifs.

Vigilance météo en Algérie : quelles sont les wilayas en alerte ?

Dans le même temps, d’autres wilayas du centre et du nord-est n’échappent pas à cette dégradation. Un second bulletin annonce des pluies orageuses localement importantes entre 15h00 et minuit dans plusieurs régions, notamment Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Béjaïa, Tizi Ouzou, Boumerdès et Alger.

Ces précipitations devraient s’intensifier en fin de journée, avec un risque de ruissellement urbain dans les zones les plus exposées. Les autorités appellent à la vigilance, notamment sur les axes routiers où la visibilité pourrait se dégrader rapidement.

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Qu’en est-il de l’Ouest et du Sud du pays ?

Enfin, une troisième vague d’instabilité touchera un périmètre encore plus large. Les wilayas de Médéa, Tipaza, Chlef, Relizane, Mostaganem, Mascara, Saïda, Sidi Bel Abbès et Tlemcen enregistreront également des pluies orageuses entre 15h00 et minuit.

Plus au sud, certaines zones comme El Bayadh, El Meniaa, Ouargla, Illizi et In Salah pourraient aussi connaître des averses localement marquées, bien que plus irrégulières.

Prudence sur les routes

Cette succession de bulletins traduit une situation atmosphérique instable à l’échelle nationale. Les épisodes orageux devraient rester actifs jusqu’en soirée, avec des cumuls significatifs par endroits.

Dans ce contexte, les services météorologiques recommandent de rester attentifs aux mises à jour des BMS et d’adapter ses déplacements en conséquence. Ce nouvel épisode pluvieux confirme que ce printemps joue les prolongations… avec une météo encore bien agitée.

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