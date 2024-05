BMS en Algérie : pluie dans plusieurs régions prévues pour ce soir

Alors que les journées se faisaient plus chaudes, et ensoleillées, une nouvelle alerte météo vient bouleverser les choses. En effet, l’Office nationale de météorologie a émis une alerte concernant des précipitations orageuses importantes, prévues dans plusieurs wilayas à partir d’aujourd’hui, vendredi.

Selon les services concernés, les précipitations on débuté aujourd’hui à midi et se poursuivront jusqu’à minuit. La soirée risque donc d’être pluvieuse dans plusieurs régions algériennes. Les wilayas concernées par cette alerte sont : Sidi Bel Abbès, Laghouat, M’Sila, Tiaret, Djelfa, Tlemcen, El Bayadh, Saïda et Naâma.

Dans ce cas, il faut penser à prendre certaines précautions, pour éviter les accidents.

Quelles sont les précautions à prendre ?

Pour faire face à ces conditions météorologiques, il est recommandé de prendre quelques précautions simples :

Limiter les déplacements : Si possible, restez chez vous pour éviter tout risque sur les routes.

Surveiller les prévisions météorologiques : Restez informé de l’évolution de la situation en écoutant les bulletins météorologiques.

Protéger les biens sensibles : Rentrez ou sécurisez les objets pouvant être endommagés par la pluie ou emportés par le vent.

Éviter les zones à risque : Ne vous approchez pas des cours d’eau susceptibles de déborder ou des zones basses où l’eau peut s’accumuler.

Assurer une bonne visibilité : Si vous devez absolument vous déplacer, assurez-vous que les phares de votre véhicule fonctionnent correctement et conduisez prudemment.

Ces mesures simples peuvent vous aider à rester en sécurité et à minimiser les désagréments causés par les intempéries. Restez vigilant et prenez soin de vous.