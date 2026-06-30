BMS en Algérie : la météo bascule, fortes pluies attendues dans plusieurs wilayas ce 30 juin

La trêve estivale n’aura pas duré. Après des jours de chaleur écrasante, le ciel algérien a radicalement changé de physionomie dans la nuit du lundi au mardi. Météo Algérie a émis un Bulletin Météorologique Spécial (BMS) de niveau orange et des alertes jaunes de niveau 1 couvrant plus de 30 wilayas, avec des précipitations qui ont débuté hier soir et se prolongent ce mardi 30 juin en matinée. La situation reste susceptible d’évoluer au fil de la journée.

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BMS : deux vagues de pluies orageuses frappent ces régions

Un premier bulletin d’alerte orange a ciblé le littoral centre du pays. Des pluies orageuses avec des cumuls pouvant atteindre 15 mm affectent depuis 18h00 hier soir jusqu’à 03h00 ce mardi matin. Les wilayas de Mostaganem, Tipasa, Alger et Boumerdès sont directement concernées par cette première vague.

Un second BMS, plus large géographiquement, a prévu des précipitations localement importantes dès 15h00 hier et jusqu’à 23h00. Cette alerte couvre un arc immense allant du Grand Sud jusqu’au Nord-Est du pays. Parmi les wilayas visées figurent Tindouf, Béchar, Naâma, El Bayadh, Tiaret, Tissemsilt, Chlef, Aïn Defla, Sidi Bel Abbès, Saïda, Mascara, Relizane, Blida, Constantine, Guelma, Ghardaïa, Touggourt, Ouargla, El Oued, El Meniaâ, Timimoun, Adrar, Béjaïa, Mila et Souk Ahras.

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Djelfa : les crues d’un oued causent des pertes importantes en bétail

C’est à Aïn El Ibel, commune et daïra de la wilaya de Djelfa, que les conséquences de ces intempéries ont été les plus visibles. La Protection civile est intervenue en urgence ce lundi à 15h05, après la montée brutale des eaux d’un oued qui a tout emporté sur son passage.

Le bilan communiqué par les secours est lourd. Sur un total de 200 têtes de bétail exposées, 120 moutons ont pu être sauvés grâce à l’intervention rapide des équipes. En revanche, 64 bêtes ont péri noyées et 16 autres ont été emportées par le courant, leur sort restant inconnu. Cet épisode illustre crûment la violence des crues subites provoquées par les orages estivaux, phénomène récurrent dans les régions des hauts plateaux.

Une instabilité météo qui s’inscrit dans une tendance de fond

Cet épisode ne surgit pas de nulle part. Hier, l’ONM a lancé une vigilance jaune sur 20 wilayas pour des pluies orageuses parfois intenses, signalant une dégradation progressive du temps sur l’ensemble du territoire. La montée en puissance vers le niveau orange ce mardi confirme que la perturbation s’est intensifiée au-delà des premières estimations.

Plus tôt en juin, l’Office National de la Météorologie (ONM) avait déjà placé plus de 30 wilayas en vigilance lors de l’épisode du 18 juin, avec des cumuls atteignant localement 40 mm. Ce mardi 30 juin s’inscrit donc dans une séquence d’instabilité qui caractérise la fin du mois, bien que les volumes attendus restent inférieurs à ceux enregistrés lors des pics précédents.

Prudence absolue recommandée près des oueds et sur les routes

Face à ces conditions, les autorités rappellent des consignes de sécurité fondamentales. Les habitants résidant à proximité des cours d’eau doivent surveiller la montée des eaux et éviter tout franchissement d’oued, même en apparence peu profond. Le drame de Djelfa démontre à quel point une crue peut survenir en quelques minutes.

Sur les axes routiers, la prudence s’impose également. Les chaussées glissantes, la visibilité réduite par les averses et les risques d’accumulation d’eau dans les zones urbaines constituent des dangers réels. Suivre en temps réel les mises à jour publiées sur le site officiel de Météo Algérie reste le meilleur réflexe à adopter pour adapter ses déplacements tout au long de cette journée du 30 juin.

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