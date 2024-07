BMS en Algérie : jusqu’à 49° dans certaines régions du pays

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis un bulletin météorologique spécial pour , avertissant de la poursuite de la vague de chaleur intense touchant plusieurs wilayas du nord et du sud du pays.

Selon le bulletin, cette alerte est classée de niveau 2. L’ONM indique que les wilayas de Timioun, In Salah et Adrar seront touchées par des températures dépassant les 49°C, et ce, jusqu’à samedi.

Par ailleurs, une hausse des températures est également attendue dans les wilayas suivantes : Tizi Ouzou, Béjaïa, Boumerdès, M’Sila, Djelfa, Aïn Defla, Bordj Badji Mokhtar et Béni Abbès. Cette alerte-ci est valable jusqu’à 21h00.

Face à la canicule, il est essentiel de prendre des mesures pour rester en sécurité et en bonne santé. Hydratez-vous régulièrement en buvant beaucoup d’eau, même si vous n’avez pas soif. Évitez les activités physiques intenses pendant les heures les plus chaudes de la journée et restez à l’ombre autant que possible.

Utilisez des ventilateurs ou la climatisation pour vous rafraîchir, et prenez des douches froides si nécessaire. Portez des vêtements légers et de couleur claire, et n’oubliez pas de protéger votre peau avec un écran solaire. Soyez particulièrement attentif aux personnes vulnérables, comme les enfants, les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques.

BMS : Pluies orageuses dans ces 2 régions

Alors que certaines wilayas rencontrent de fortes hausses de températures, deux régions se verront

En effet, les autorités météorologiques ont émis un avertissement de niveau 1, de couleur jaune, concernant des pluies orageuses prévues pour les wilayas de Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam.

Cet avertissement, indiquant des conditions météorologiques potentiellement dangereuses, demande aux résidents de ces régions d’être particulièrement vigilants.

Ces conditions météorologiques peuvent engendrer des perturbations locales, notamment des inondations temporaires sur les routes, des difficultés de circulation et des risques pour les activités en plein air.