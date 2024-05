BMS en Algérie : hausse des températures dans plusieurs régions

Les modèles numériques de prévision météorologique indiquent une augmentation significative des températures dans les régions nord de l’Algérie. Les températures dépasseront les 35 degrés Celsius, tandis que les régions intérieures feront face à des orages et des pluies localement importantes.

À partir de dimanche et jusqu’à mardi, le temps sera ensoleillé, stable et dégagé pendant la matinée après dissipation des nuages bas et du brouillard. Cependant, dans l’après-midi, des pluies importantes accompagnées d’orages sont prévues dans les régions intérieures, à partir de 15 heures jusqu’à 22 heures.

Les masses d’air chaud en provenance du sud entraîneront une hausse des températures. Le matin, les températures varieront de 15 à 25 degrés dans les régions nord et de 30 à 35 degrés dans le sud. Dans l’après-midi, les températures oscilleront entre 30 et 38 degrés, particulièrement dans les régions ouest, et entre 28 et 35 degrés sur les zones côtières. Les régions sud, quant à elles, connaîtront des températures extrêmes pouvant aller de 35 à 48 degrés.

Conseils pour faire face aux conditions météorologiques

L’élévation des températures et les conditions météorologiques extrêmes peuvent avoir plusieurs impacts sur la population et l’environnement. Les fortes chaleurs peuvent entraîner des problèmes de santé, tels que des coups de chaleur, des déshydratations et une aggravation des maladies chroniques. De plus, les orages et les précipitations intenses peuvent provoquer des inondations locales et des perturbations dans les transports et les activités quotidiennes.

Pour se protéger des fortes chaleurs, il faut suivre quelques conseils simples mais efficaces :

Hydratation : Boire beaucoup d’eau pour éviter la déshydratation.

Vêtements légers : Porter des vêtements légers, amples et de couleur claire.

Éviter les heures chaudes : Limiter les activités extérieures pendant les heures les plus chaudes de la journée.

Protéger les personnes vulnérables : Prendre soin des personnes âgées, des enfants et des personnes souffrant de maladies chroniques.

Utiliser des ventilateurs et climatisation : Rafraîchir les habitations avec des ventilateurs ou la climatisation.

Ensuite, pendant les périodes d’orages et de fortes pluies, il est crucial de rester à l’écart des zones sujettes aux inondations et de se mettre à l’abri les objets de valeur et renforcer les structures vulnérables contre les intempéries. Il faut aussi éviter de conduire pendant les orages, et si nécessaire, conduire prudemment en réduisant la vitesse.