BMS en Algérie : fortes pluies prévues ce 23 décembre, quelles sont les wilayas en vigilance orange ?

Alors que certaines régions du pays ont bénéficié d’éclaircies et de quelques rayons de soleil, de fortes pluies et des chutes de neige continuent de frapper un large éventail de wilayas. Les services de Météo Algérie ont émis un bulletin météo spécial (BMS) pour alerter la population et placer plusieurs régions en vigilance.

Dans son dernier BMS, l’Office national de la météorologie (ONM) a placé en vigilance orange pour pluies les wilayas de Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran, Mascara, l’ouest de Tiaret, Saïda et Sidi Bel Abbès. Les précipitations sont estimées entre 20 et 40 mm et peuvent localement atteindre ou dépasser 50 mm. Cette alerte reste valide depuis 3h ce mardi jusqu’au mercredi 24 décembre 2025 à 06h00.

Par ailleurs, selon les services de Météo Algérie, les wilayas d’El Bayadh, Naama, Tlemcen, Saïda etSidi Bel Abbès enregistreront aujourd’hui d’importantes chutes de neige, compliquant encore davantage la circulation et annonçant un temps froid et hivernal.

Intempéries en Algérie : quelles sont les routes fermées à la circulation ?

Ces perturbations s’ajoutent à un contexte climatique déjà difficile ces derniers jours. Les pluies et les chutes de neige ont entraîné la fermeture de plusieurs routes nationales et wilayales, rendant certaines zones difficiles d’accès. Les services de la Gendarmerie nationale ont publié sur leur page Facebook « Tariqi » la liste des axes fermés en raison de l’accumulation de neige.

Parmi les routes concernées, la route nationale n°30 reliant les wilayas de Tizi Ouzou et de Bouira est fermée au niveau de la région de Tizi N’Kouilal, commune d’Essaharidj. La route nationale n°15, qui relie également Tizi Ouzou à Bouira, est coupée au niveau du Col de Tirourda, commune d’Aghbalou. La route nationale n°33 est, elle aussi, interrompue au niveau de Tikjda, commune d’Ath Mansour.

Dans la wilaya de Tizi Ouzou, la circulation reste suspendue sur plusieurs sections, comme la route nationale n°33 au niveau de la région d’Assoul, commune d’Aït Boumahdi, ainsi que la route nationale n°15 au niveau de Fadj Tirourda, commune d’Iferhounène. Les autorités ont par ailleurs confirmé la fermeture de la route nationale n°30 au niveau de Tizi N’Kouilal, commune d’Iboudraren, en raison de l’accumulation continue de neige.

Face à ces conditions climatiques extrêmes, les conducteurs et les habitants doivent faire preuve de prudence et limiter leurs déplacements autant que possible. Il est aussi important de suivre régulièrement les alertes et bulletins officiels de Météo Algérie afin de prévenir tout risque.