BMS en Algérie : fortes pluies, chutes de neige et vents violents dès ce mercredi 3 décembre

Les services de météorologie tirent la sonnette d’alarme. Une succession de perturbations très actives s’approche du pays et s’apprête à frapper de plein fouet plusieurs wilayas du Nord, du Centre, de l’Ouest et du Sud. Les prévisionnistes annoncent des pluies abondantes, des chutes de neige significatives, des vents violents et même des tempêtes de sable. Le pays entre donc dans une séquence météo agitée qui s’étalera sur plusieurs jours.

Météo Algérie lance une vigilance jaune pour de fortes pluies. Les wilayas concernées s’étendent de l’extrême Est au littoral Ouest : El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger, Tipaza, Chlef, Mostaganem, Oran, Aïn Témouchent, Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda, Naâma, El Bayadh, Tiaret, Mascara, Relizane, Aïn Defla, Tissemsilt, Médéa, Blida, Djelfa, Laghouat, Souk Ahras, Guelma, Tébessa, Oum El Bouaghi, Khenchela, Biskra, Ouled Djellal, El M’Ghair, Touggourt, Bouira.

Les chutes de neige, elles, toucheront Tébessa, Khenchela, Batna, Tizi Ouzou, Bouira, Médéa, Aïn Defla, Tissemsilt, El Bayadh, Naâma, Laghouat et Tlemcen. Les reliefs vulnérables s’apprêtent donc à encaisser des quantités notables de poudreuse.

Quant aux vents violents et aux tempêtes de sable, les prévisionnistes ciblent M’sila, Ouled Djellal, El M’Ghair, Djelfa, Laghouat, Ghardaïa, Ouargla, El Menea, El Bayadh, Saïda, Naâma, Tlemcen et Sidi Bel Abbès. Ces régions devront donc composer avec une visibilité réduite et des rafales intenses.

Fortes perturbations dès aujourd’hui : pluies dépassant 50 mm et neige abondante

Les modèles numériques confirment l’arrivée, à partir de mercredi, d’une série de perturbations puissantes. De nombreuses wilayas s’apprêtent à recevoir des cumuls de pluie dépassant localement 50 mm sur une seule journée. Ce premier épisode concernera : Oran, Sidi Bel Abbès, Aïn Témouchent, Mostaganem, Tlemcen, Relizane, Chlef, Aïn Defla, Tipaza, Alger, Blida, Médéa, Aïn Oussera, Djelfa, Tizi Ouzou, Tiaret, Boumerdès, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf.

Les reliefs de l’Ouest et du Centre enregistreront les premières chutes de neige avant que la perturbation ne se décale vers l’Est. L’altitude de neige oscille entre 1 000 et 1 400 mètres.

Une deuxième perturbation d’un type différent entrera vendredi depuis le nord-est de l’Europe. Elle ciblera l’Est, le Centre et quelques zones de l’Ouest. Les températures chuteront nettement : –3 °C à –1 °C dans les régions intérieures, 2 °C à 7 °C sur les côtes et 5 °C à 10 °C dans le Sud.

Les pluies deviendront très abondantes à Blida, Tipaza, l’Ouest d’Alger, Médéa, Tizi Ouzou, Béjaïa, Skikda et Jijel. Chlef, Tiaret et Relizane enregistreront également des lames d’eau significatives. La mer se déchaînera avec des vents dépassant 70 km/h et des vagues de plus de 4 mètres.

Bulletins météo spéciaux en Algérie : orages, grêle et pluies intenses (BMS)

Un BMS signale aussi des pluies orageuses accompagnées de grêle dès la nuit de mardi sur : Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Sidi Bel Abbès, Saïda, Mascara, Relizane, nord de Tiaret, Tissemsilt. Les cumuls varient entre 20 et 40 mm, avec des pointes dépassant 50 mm sur les wilayas côtières. Validité : mardi 23h00 à mercredi 23h00.

Un deuxième BMS concerne Aïn Defla, Tipaza, Alger, Blida, Médéa, Boumerdès, Bouira, Tizi Ouzou, Béjaïa, nord de Sétif, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf. Cumuls : 20 à 40 mm, localement plus de 50 mm sur les côtes de l’Est. Validité : mercredi 12h00 à jeudi 06h00.