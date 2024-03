BMS en Algérie : fortes pluies attendues dans plusieurs régions

L’ONM a émis, ce samedi, une alerte concernant de fortes pluies localement intenses, prévues à partir de minuit. Cette alerte concerne spécifiquement les wilayas de Tipaza et de Chlef. Les habitants sont alors appelés à la prudence.

En outre, un vent fort est attendu dès la mi-journée sur un large périmètre incluant Tipaza, Chlef, Mostaganem, Oran, Aïn Témouchent, Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Naâma, El Bayadh, Saïda, Tiaret, M’Sila, Bordj Bou Arreridj, Batna, Khenchela, et Tébessa. Ces conditions météorologiques difficiles pourraient engendrer des perturbations, notamment sur les routes et dans les activités quotidiennes des citoyens.

Alerte Météo en Algérie : fortes pluies et chutes de neige jusqu’à jeudi

Les services de météorologie algériens ont lancé une alerte concernant la poursuite de conditions météorologiques extrêmes, avec des fortes pluies orageuses et des chutes de grêle prévues dans plusieurs régions du pays. Ces intempéries pourraient voir des accumulations de précipitations dépassant les 60 mm localement, et ce, jusqu’à jeudi matin à 6h.

Les wilayas de Skikda, Annaba, et El Tarf sont donc spécifiquement visées par ces prévisions, tandis qu’une seconde alerte concerne Tipaza, Alger, Boumerdès, Aïn Defla, Blida, Médéa, et Bouira avec des précipitations similaires. De plus, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Sétif, Mila, et Constantine sont en alerte pour des pluies encore plus intenses, dépassant les 90 mm, accompagnées de grêle.

La situation est aggravée par des chutes de neige attendues sur les hauteurs de plus de 1000 mètres, avec une accumulation pouvant dépasser les 30 cm dans les wilayas de Tissemsilt, Aïn Defla, Médéa, et d’autres, jusqu’à jeudi 9h.